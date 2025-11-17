De către

România va traversa, între 17 și 30 noiembrie, o perioadă cu variații termice accentuate, potrivit prognozei ANM.

Temperaturile vor fi adesea peste valorile normale pentru mijlocul lunii noiembrie, însă vor alterna cu episoade de răcire bruscă. În același timp, precipitațiile vor fi prezente aproape zilnic, în multe regiuni ale țării.

În Banat, ziua de 17 noiembrie va aduce maxime de aproximativ 20°C, mult peste normalul sezonului. Urmează o răcire accentuată în 18 și 19 noiembrie, când temperaturile scad spre 8–10°C.

După un nou episod de încălzire, regimul termic coboară treptat spre 6–12°C la finalul perioadei. Precipitațiile vor apărea aproape zilnic, mai ales pe 17, 21, 23 și 27 noiembrie.

Crișana: salturi termice de la o zi la alta

Prima săptămână aduce în Crișana variații ample: de la maxime de 19–21°C, se va trece rapid la 7–9°C, apoi din nou la 13–17°C. După 21 noiembrie începe o răcire constantă, cu valori de 8°C ziua și 0°C noaptea către finalul lunii.

Ploile vor fi frecvente, mai consistente pe 17, 21, 22 și 23 noiembrie.

Transilvania: fluctuații între 6 și 19 grade

Regimul termic debutează cu maxime de 17–19°C, însă pe 18 și 19 noiembrie scade până la 6–8°C.

Încălzirea revine temporar, cu valori de 12–16°C, urmată de o răcire treptată până la 6°C. Precipitații mai abundente sunt așteptate pe 18, 19, 23 și 26 noiembrie.

Maramureș: temperaturi în cădere liberă, apoi revenire

Luna începe cu 16–18°C, dar urmează o scădere bruscă spre 6–8°C și minime de –4°C.

Ulterior, vremea se încălzește din nou semnificativ, înainte de un nou declin termic în perioada 22–30 noiembrie. Ploile vor fi aproape continue.

Moldova: oscilații puternice și precipitații persistente

În Moldova, maximele vor coborî de la 16–18°C la 5–6°C în 18–19 noiembrie. Minimele se stabilizează inițial la 1–3°C, apoi la 2–4°C spre finalul perioadei.

Ploile sunt probabile mai ales pe 19, 23, 24 și între 27–30 noiembrie.

Dobrogea: de la 20 de grade la valori apropiate de 10 grade

Dobrogea va resimți diferențe majore: începutul cald, cu 17–20°C, este urmat de o scădere la 11°C în 19 noiembrie. Încălzirea temporară aduce din nou 18–20°C, după care temperaturile intră pe un trend descendent.

Precipitațiile sunt mai probabile pe 19–20 și 26–29 noiembrie.

Muntenia: episoade repetate de încălzire și răcire

Muntenia începe perioada cu maxime de 18–20°C, apoi coboară la 7–8°C pe 19 noiembrie. Între 20 și 22 noiembrie urmează un nou salt termic, urmat de o răcire treptată până la 10–12°C.

Ploile apar pe 19–20 noiembrie și revin în 24–29 noiembrie.

Oltenia: scădere bruscă a temperaturilor pe 19 noiembrie

În Oltenia, maximele vor fi inițial de 15–17°C, dar vor scădea la 7–8°C pe 19 noiembrie, marcând cel mai rece moment al intervalului.

Ulterior, temperaturile se stabilizează între 10–12°C, cu precipitații frecvente, mai abundente în 19, 22, 23 și 24 noiembrie.

Munte: alternanțe rapide între încălzire și răcire

La munte, maximele pornesc de la 11–12°C, scad la –4°C minimele pe 18–19 noiembrie, apoi revin la valori pozitive înainte de o stabilizare la 2–5°C.

Precipitațiile sunt aproape permanente, cu intensificări între 22 și 29 noiembrie.

