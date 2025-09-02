Vladimir Putin îl laudă pe premierul slovac pentru poziția sa „independentă”

Președintele rus Vladimir Putin l-a lăudat marți pe premierul slovac, prieten al Moscovei, pentru politica sa externă „independentă”, în cadrul unei întâlniri care a avut loc în China, scrie AFP.

Liderul slovac Robert Fico s-a opus sancțiunilor UE impuse Rusiei după invazia completă din 2022 a Ucrainei, argumentând că aceste măsuri ar pune în pericol securitatea energetică a țării sale, și a criticat în repetate rânduri guvernul de la Kiev.

Apreciem foarte mult politica externă independentă pe care dumneavoastră și echipa dumneavoastră o urmați, i-a spus Putin lui Fico, singurul lider al UE prezent la comemorările celui de-al Doilea Război Mondial de la Beijing.

Fico a declarat că Slovacia este „extrem de interesată” de standardizarea relațiilor cu Rusia, adăugând că țara sa a început să emită vize pentru cetățenii ruși. Comisia Europeană a îndemnat statele membre să fie mai restrictive în acordarea vizelor pentru ruși după invazia Ucrainei.

Zeci de mii de oameni au protestat în Slovacia la începutul acestui an împotriva încercărilor lui Fico de a apropia relațiile cu Rusia.

Îngrijorări energetice

Premierul slovac urmează să se întâlnească vineri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenski în vestul Ucrainei, unde va discuta despre cererea Ucrainei de aderare la UE și despre perturbările aprovizionării cu petrol cauzate de atacuri asupra infrastructurii energetice ruse.

Astfel de atacuri asupra unei infrastructuri vitale nu pot fi permise, a declarat Fico. În replică, Putin a sugerat ca Slovacia și alte țări din regiune să riposteze prin întreruperea aprovizionării cu energie către Ucraina.

Întrerupeți livrările de electricitate și vor înțelege imediat că există anumite limite în comportamentul lor în ceea ce privește încălcarea intereselor altora, i-a spus Putin lui Fico.

De la începutul conflictului, Ucraina a vizat conducta de petrol Druzhba, care transportă petrol către Slovacia și Ungaria. UE a impus în 2022 un embargo asupra majorității importurilor de petrol din Rusia, dar a făcut excepție pentru ruta Druzhba, pentru a permite țărilor din Europa Centrală fără ieșire la mare să găsească surse alternative. Slovacia și Ungaria au cerut Comisiei Europene să intervină împotriva „atacurilor repetate” ale Ucrainei asupra conductei.

Fico a criticat constant Ucraina și pe Zelenski, numindu-l „un comediant care minte în fiecare respirație” și acuzându-l că „are nevoie de acest război” pentru a-și menține funcția.

