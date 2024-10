Vlad Voiculescu a vorbit despre cazul lui Nelu Tătaru: „Ce știam însă…”

Voiculescu și-a exprimat surprinderea sa, afirmând că nu ar fi crezut că Tătaru ar fi implicat într-un astfel de comportament.

Voiculescu a subliniat, de asemenea, că în cadrul corpului medical din România persistă mentalitatea că este acceptabil să se primească bani sau alte beneficii după furnizarea unui act medical, chiar dacă nu există o condiționare explicită în prealabil.

Această atitudine, potrivit lui, rămâne o problemă importantă care trebuie abordată.

Vă spun cinstit că ieri am fost zguduit de ceea ce i s-a întâmplat domnului Nelu Tătaru. Am fost oponenţi politic, l-am criticat public în mai multe rânduri. Ce ştiam însă despre dânsul e că nu ia şpagă, că e un medic care profesează în continuare şi nu ia şpagă şi că, din contră, încearcă să îşi ajute pacienţii. Înţeleg din comunicatul DNA, pentru că alte informaţii nu am, că sunt peste 50 de cazuri în care dumnealui a fost chiar filmat primind şpaga, practic primind plic, respectiv găini, respectiv alte lucruri, după ce a săvârşit actul medical. Există această înţelegere, în continuare, în corpul medical, că dacă iei şpagă după şi nu condiţionezi actul medical, lucrul acesta ar fi în ordine, a declarat Vlad Voiculescu.