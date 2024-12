Vin întăriri pentru Șumudică! Transferul lui Denis Ciobotariu aproape de a fi realizat

Rapid caută soluții pentru a întări echipa în vederea calificării în play-off-ul Superligii, iar Denis Ciobotariu este una dintre țintele principale ale lui Marius Șumudică.

Clubul din Giulești va trebui să negocieze intens, deoarece suma cerută de Sepsi, 500.000 de euro, este considerabilă.

Rapid București a încheiat anul 2024 pe locul 8 în Superliga, sub așteptări, după un sezon început slab și o schimbare de antrenor. Numirea lui Marius Șumudică a adus o îmbunătățire, dar echipa are în continuare nevoie de întăriri pentru a putea atinge obiectivul calificării în play-off. Cu doar două puncte în spatele ultimei poziții calificate în play-off, Rapid are nevoie de rezultate imediate în ultimele 9 etape din sezonul regular.

Denis Ciobotariu, dublă țintă pentru Rapid

Printre prioritățile de transfer ale Rapidului se numără Denis Ciobotariu, fundaș central al celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. În vârstă de 26 de ani, Ciobotariu are contract cu Sepsi doar până în vara anului viitor, iar Rapid vede în el o dublă oportunitate. Pe de o parte, achiziționarea sa ar întări apărarea echipei lui Șumudică, iar pe de altă parte, ar slăbi rivala directă în lupta pentru play-off, Sepsi, care ocupă locul 7 în clasament, cu un punct mai mult decât Rapid.

Cu toate acestea, Sepsi nu este dispusă să renunțe ușor la fundaș. Clubul a declarat că nu îl va ceda decât pentru o ofertă de nerefuzat, solicitând 500.000 de euro pentru un transfer imediat. Această sumă este considerată mare, mai ales având în vedere faptul că jucătorul ar putea semna gratis cu orice club începând cu vara anului viitor.

Attila Hadnaghy, directorul sportiv al celor de la Sepsi, a confirmat interesul Rapidului, dar a precizat că nu au existat discuții avansate. De asemenea, Sepsi i-a făcut o ofertă de prelungire lui Ciobotariu, sperând să îl păstreze în lot.

Rapid așteaptă și întăriri de la Genoa

Pe lângă Ciobotariu, Marius Șumudică a declarat că așteaptă cel puțin doi jucători de la Genoa, clubul din Serie A preluat recent de Dan Șucu, unul dintre patronii Rapidului. Deocamdată, nu se cunosc numele fotbaliștilor care ar putea ajunge în Giulești, dar antrenorul a subliniat că aceștia au un nivel peste media campionatului românesc.

Rapid va începe pregătirea pentru noul an în Dubai, unde echipa va susține un stagiu de pregătire înainte de reluarea Superligii. Primul meci al giuleștenilor din 2025 va fi împotriva Politehnicii Iași, pe teren propriu, în weekendul 17-19 ianuarie.

