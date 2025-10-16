Premierul ungar Viktor Orban a susținut joi că Europa trebuie să negocieze cu Rusia și să încerce să ajungă la un acord în privința războiului din Ucraina, transmite MTI, conform TASS.

La o plenară a Conferinței Permanente Ungare (MAERT), forum care reunește reprezentanți ai partidelor politice ungare și ai maghiarilor din afara granițelor Ungariei, șeful guvernului de la Budapesta a apreciat că subiectul cel mai presant în politica europeană actuală este cel al războiului sau păcii, iar acesta afectează cel mai mult țările din bazinul carpatic.

Această problemă ‘este mai acută ca oricând în ultimii trei ani’, a spus Orban, potrivit căruia riscul ca Europa să fie angrenată în conflictul dintre Rusia și Ucraina este cel mai ridicat de după începutul războiului.

Contrapropunerea Ungariei constă în negocieri: Europa ar trebui să negocieze independent cu rușii, nu să aștepte o poziție rezultată din înțelegerile ruso-americane, a explicat el.

Potrivit lui Orban, Ucraina ar fi un punct-cheie al unui acord, dar nu cel mai important; ar trebui construit un nou sistem european de securitate, clarificate problemele legate de armament, stabilite dimensiunile forțelor armate ale fiecărei țări, iar pe această bază ar putea fi încheiat un tratat. Ar fi necesar și un sistem de monitorizare a unor astfel de înțelegeri, în contextul în care mai multe țări au renunțat la acordurile privind armamentul, a mai arătat premierul ungar.

