Orban este deja cunoscut pentru opoziția sa fermă față de imigrație și drepturile LGBT. De asemenea, el a îngrădit libertatea presei și a sistemului judiciar și a fost acuzat de către UE pentru încălcarea statului de drept și a standardelor democratice.

El a laudat conducerea „hiper-raţională a Rusiei” și a formulat noi atacuri la adresa UE în vizita sa în România, în timpul discursului rostit sâmbătă în faţa etnicilor maghiari aflați la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad.

Întrebat de jurnaliști cum comentează discursul controversat al lui Orban, rostit pe teritoriul țării noastre, Marcel Ciolacu susține că este „treaba acestuia” ce declarații face și că nu „e treaba mea”.

Mai mult decât atât, Marcel Ciolacu i-a luat apărarea omologului său maghear și a subliniat că Ungaria este al treilea partener al României din Uniunea Europeană.

„Treaba dânsului. A spus ceva de România? Voiaţi să-i interzic să vină pe teritoriul României? Acelaşi lucru mi se pare că l-a spus şi de la Bruxelles şi de la Budapesta. Nu e treaba mea. Eu am vorbit lucruri concrete în ceea ce priveşte relaţia economică şi am văzut că s-a raportat la relaţii economice. Iertaţi-mă, este al treilea partener al României din interiorul Uniunii Europene Ungaria. Ăsta este adevărul. Da, am vorbit şi domnul Grindeanu să promoveze în Guvern, o să se promoveze şi în Guvernul Ungariei, să pornim SF-ul de tren rapid între Budapesta şi Bucureşti şi o să ne ţinem de cuvânt”,

a afirmat Ciolacu, întrebat despre discursul lui Viktor Orban de la Şcoala de vară de la Băile Tuşnad.