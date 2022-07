Amnesty International: Execuțiile din Myanmar nu se vor opri aici

Organizația internațională pentru apărarea drepturilor omului, Amnesty International avertizează că execuțiile din Myanmar nu se vor opri aici.

Armata aflată la guvernare în Myanmar a executat patru activiști pentru democrație acuzați că au contribuit la comiterea de „acte teroriste”, se afirmă luni (25 iulie), provocând condamnarea pe scară largă a primelor execuții ale națiunii din Asia de Sud-Est în ultimele decenii.



Consilierul Amnesty International privind pedeapsa cu moartea, Chiara Sangiorgio, spune că incidentul arată de ce „sunt capabili” cei din armată.

Condamnați la moarte în procese cu ușile închise în ianuarie și aprilie, bărbații au fost acuzați că au ajutat o mișcare de rezistență să lupte împotriva armatei care a preluat puterea într-o lovitură de stat anul trecut și a declanșat o represiune sângeroasă împotriva oponenților săi, potrivit Reuters.

Printre cei executați s-au numărat militantul pentru democrație Kyaw Min Yu, mai cunoscut sub numele de Jimmy, și fostul parlamentar și artist hip-hop Phyo Zeya Thaw, a declarat ziarul Global New Light of Myanmar. Ceilalți doi executați au fost Hla Myo Aung și Aung Thura Zaw.

Sangiorgio solicită eforturi sporite din partea comunității internaționale pentru a pune în aplicare mecanisme de responsabilitate.

Purtătorul de cuvânt al juntei a apărat luna trecută pedeapsa cu moartea, declarând că este justificată și folosită în multe țări.

ONU: Armata din Myanmar, implicată în acțiuni de tortură și crime de război

Armata din Myanmar s-a angajat în încălcări sistematice ale drepturilor omului, unele dintre ele echivalente cu crime de război și crime împotriva umanității, a declarat marți ONU, în primul său raport cuprinzător privind drepturile omului de la lovitura de stat de anul trecut.

Armata din Myanmar a comis crime de război

Forțele de securitate au manifestat o desconsiderare flagrantă față de viața umană, folosind lovituri aeriene și arme grele asupra zonelor populate și țintind în mod deliberat civilii, a declarat purtătorul de cuvânt al biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Ravina Shamdasani.

