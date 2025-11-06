VIDEO. Trailerul filmului „Michael” dezvăluie ascensiunea lui Michael Jackson ca Rege al Popului

Lionsgate a lansat primul trailer pentru „Michael”, biografia mult așteptată regizată de Antoine Fuqua, care urmărește viața legendarului Michael Jackson, supranumit Regele Popului. Teaserul va fi proiectat în cinematografe înaintea filmului „Now You See Me: Now You Don’t”.

Michael Jackson este interpretat de nepotul său, Jaafar Jackson. Trailerul îl prezintă pe artist în studioul de înregistrări alături de Quincy Jones, interpretat de Kendrick Sampson, care îi spune: „Știu că ai așteptat mult pentru asta. Piesele sunt gata, melodiile sunt pregătite. Hai să o luăm de la început.” Secvențe cu copilăria lui Jackson și cu spectacolele și videoclipurile sale celebre, inclusiv „Thriller”, apar pe fundalul hitului din 1982, „Wanna Be Startin’ Somethin’”.

Pe lângă Jaafar Jackson, distribuția include nume precum Miles Teller în rolul avocatului și consilierului John Branca, Colman Domingo ca tatăl Joe Jackson, Nia Long ca mama Katherine Jackson, Jessica Sula ca sora LaToya Jackson, Larenz Tate în rolul fondatorului Motown Records, Berry Gordy, Laura Harrier ca Suzanne de Passe și Kat Graham în rolul Dianei Ross. Filmul aduce în prim-plan și alte personalități importante din viața lui Jackson, cum ar fi Gladys Knight, Dick Clark și Quincy Jones.

Biopicul, inițial programat pentru 3 octombrie 2025, va fi lansat acum în cinematografe pe 24 aprilie 2026. Producția s-a încheiat în mai 2024, dar a suferit filmări suplimentare. Deși au existat speculații despre împărțirea filmului în două părți, trailerul sugerează că va fi o singură producție completă.

Sinopsisul oficial menționează: „‘Michael’ explorează parcursul superstarului global până a deveni cunoscut ca Regele Popului, oferind o privire intimă asupra vieții și moștenirii durabile a unuia dintre cei mai influenți și inovatori artiști ai tuturor timpurilor.” Scenariul este semnat de John Logan („Alien: Covenant”, „Rango”), iar producătorii includ pe John Branca, Graham King și John McClain, cu David B. Householter în rol de producător executiv.

