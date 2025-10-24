Activiștii Greenpeace România au desfășurat în București o acțiune simbolică menită să arate costurile reale ale crizei climatice, provocate de șase mari companii din industria petrolului și gazelor.

București, 24 octombrie 2025 – Greenpeace România a adus vineri în atenția publicului una dintre cele mai puternice acțiuni de conștientizare a impactului poluării din ultimii ani. Doisprezece activiști ai organizației au transformat mai multe spații publicitare din București – la Petrom City, Universitate, Piața Romană și Piața Victoriei – în „facturi climatice” uriașe, care simbolizează costurile economice ale distrugerii mediului generate de marile corporații petroliere.

Potrivit unei analize realizate pentru Greenpeace de profesorul James Rising (Universitatea Delaware) și dr. Lisa Rennels (Universitatea Stanford), daunele economice provocate de emisiile de dioxid de carbon ale șase giganți ai industriei combustibililor fosili – OMV, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP și TotalEnergies – se ridică la aproape 5 trilioane de euro. Doar OMV ar fi responsabilă pentru pagube de peste 102 miliarde de euro. Estimarea se bazează pe emisiile generate în ultimul deceniu, de la semnarea Acordului de la Paris din 2015.

„Nimeni nu scapă de consecințele poluării: valuri de căldură, inundații, aer irespirabil și crize sociale. În timp ce marile companii fac profituri, oamenii rămân să plătească prețul. Nu vom tăcea, nu ne vom opri. Ele trebuie să răspundă pentru distrugerea pe care o provoacă – și o vor face”, a declarat Vlad Cătună, coordonator de campanii la Greenpeace România.

Acțiunea face parte din campania globală „Stop Drilling, Start Paying”, desfășurată în mai multe țări, de la SUA și Austria până în Filipine. Inițiativa se va intensifica în noiembrie, odată cu cea de-a treia sesiune a Comitetului Interguvernamental de Negociere al ONU, care vizează elaborarea unor noi reglementări internaționale privind responsabilizarea poluatorilor.

Greenpeace subliniază că impunerea unor taxe pentru marile companii de combustibili fosili ar putea aduce fonduri importante pentru protejarea mediului și pentru sprijinirea tranziției către energie curată. Măsura ar permite refacerea comunităților afectate de schimbările climatice și ar pune presiune pe investitori și acționari să renunțe la combustibilii fosili, accelerând astfel schimbarea către un model economic sustenabil.