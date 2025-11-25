8.5 C
București
marți, 25 noiembrie 2025
caută...
AcasăSocialEvenimentVIDEO. Explozie puternică la un apartament din Buftea: patru victime, risc de...

VIDEO. Explozie puternică la un apartament din Buftea: patru victime, risc de prăbușire a blocului

SocialEvenimentȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
explozie buftea
Foto - Facebook/ISU BIF / Explozie Buftea

O deflagrație puternică s-a produs marți, 25 noiembrie, într-un apartament de pe strada Aleea Tineretului din localitatea Buftea, județul Ilfov, din cauza acumulărilor de gaze, anunță autoritățile. Explozia nu a declanșat un incendiu, însă peretele exterior al apartamentului a fost distrus complet, iar blocul prezintă risc de prăbușire.

Ca măsură de prevenție, locatarii imobilului din Buftea și persoanele din zona de 50 de metri în jurul exploziei au fost evacuate.

Explozie la Buftea

Până în acest moment au fost identificate patru victime:

  • Un pacient cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, transferat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București.
  • Un pacient în stop cardiorespirator, resuscitat, care urmează să fie transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.
  • Un minor de 14 ani cu traumatism cranio-cerebral, transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu.
  • O persoană cu arsuri minore, evaluată momentan la fața locului.

CITEȘTE ȘI – Weekendul prelungit de 1 Decembrie. Trenurile și cazările sunt aproape epuizate, românii aleg muntele și târgurile de Crăciun

Pentru gestionarea situației, ISU Ilfov a mobilizat cinci autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, cinci ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport victime multiple și șase echipaje SABIF. Echipele de căutare-salvare verifică zonele cu posibil risc de prindere sub dărâmături.

„Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF”, au transmis autoritățile.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

„Nu vom mai auzi nimic despre el.” Dezvăluiri tulburătoare despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața

Formula 1 Dragos Soneriu - 0
Un jurnalist apropiat de lumea Formulei 1 a vorbit cu o sursă foarte apropiată de familia Schumacher și susține că fostul campion trăiește izolat,...

Alertă în spațiul aerian românesc: două drone peste Tulcea și Galați

Eveniment Dana Macsim - 0
Ministerul Apărării a precizat că au fost ridicate de la sol două F-16 Fighting Falcon de la Baza 86 Aeriană BorceaForțele Aeriene Române au...

Rybakina a reacționat cu eleganță! Sabalenka a jignit-o după finală, dar kazaha a refuzat să intre în polemică

Știrile zilei Dragos Soneriu - 0
Campioana Turneului Campioanelor a oferit un răspuns calm și matur, după comentariile acide făcute de Aryna Sabalenka la finalul meciului direct.Elena Rybakina, proaspăta câștigătoare...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.