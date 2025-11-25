VIDEO. Explozie puternică la un apartament din Buftea: patru victime, risc de prăbușire a blocului

O deflagrație puternică s-a produs marți, 25 noiembrie, într-un apartament de pe strada Aleea Tineretului din localitatea Buftea, județul Ilfov, din cauza acumulărilor de gaze, anunță autoritățile. Explozia nu a declanșat un incendiu, însă peretele exterior al apartamentului a fost distrus complet, iar blocul prezintă risc de prăbușire.

Ca măsură de prevenție, locatarii imobilului din Buftea și persoanele din zona de 50 de metri în jurul exploziei au fost evacuate.

Explozie la Buftea

Până în acest moment au fost identificate patru victime:

Un pacient cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, transferat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București.

Un pacient în stop cardiorespirator, resuscitat, care urmează să fie transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Un minor de 14 ani cu traumatism cranio-cerebral, transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu.

O persoană cu arsuri minore, evaluată momentan la fața locului.

Pentru gestionarea situației, ISU Ilfov a mobilizat cinci autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, cinci ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport victime multiple și șase echipaje SABIF. Echipele de căutare-salvare verifică zonele cu posibil risc de prindere sub dărâmături.

„Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF”, au transmis autoritățile.

