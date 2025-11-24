Weekendul prelungit de 1 Decembrie. Trenurile și cazările sunt aproape epuizate, românii aleg muntele și târgurile de Crăciun

Anul acesta, 1 Decembrie pică luni, oferind românilor un weekend prelungit, iar mulți și-au planificat deja mini-vacanțe. Destinațiile preferate sunt stațiunile montane și orașele unde s-au deschis târgurile de Crăciun, iar cererea pentru bilete și cazare este ridicată.

Potrivit știrileprotv.ro, încă de luni, 24 noiembrie, biletele la trenuri înspre Valea Prahovei, Brașov și Sibiu s-au vândut aproape în totalitate. „La unele garnituri mai există locuri, în special la clasa I, însă situația este similară și pe alte rute. Spre Iași, Bacău sau Cluj mai sunt doar câteva bilete disponibile, în funcție de oră. Mulți studenți profită de acest weekend prelungit pentru a merge acasă”, a declarat corespondentul.

Aplicația CFR indică adesea mesajul „nu mai sunt locuri disponibile” pentru plecările de seară și dimineață, semn că interesul pentru călătoriile cu trenul este foarte mare.

Brașovul rămâne în topul preferințelor turiștilor. Târgul de Crăciun din oraș se deschide duminică, iar cererea pentru cazare a crescut vizibil. Hotelierii raportează că unitățile de cazare din oraș și de pe Valea Prahovei sunt deja ocupate în proporție de peste 50%, estimând că în weekend vor ajunge la capacitate maximă, pe măsură ce turiștii vor sosi la munte.

Această combinație între sărbătoarea națională și debutul sezonului de iarnă face ca weekendul de 1 Decembrie să fie unul dintre cele mai aglomerate din an pentru turismul intern, iar autoritățile recomandă rezervări din timp și planificarea atentă a călătoriilor.

