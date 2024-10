VIDEO Elena Lasconi și-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale: „În 2024 putem termina ce am început în 1989“

Elena Lasconi şi-a depus, marţi, candidatura la alegerile prezidenţiale, la Biroul Electoral Central.

Președinta USR a declarat că îi reprezintă pe românii care se simt trădați de clasa politică aflată la putere în România de 35 de ani: „Sunt aici în faţa dumneavoastră şi îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădaţi şi păcăliţi de această clasă politică. Sunt unul dintre milioanele de români care după Revoluţia din 1989 şi-a văzut de viaţă. Sunt unul dintre milioane de români care după Revoluţie s-a îndrăgostit, a adus pe lume un copil, şi-a construit o carieră. Am crezut că e de ajuns să ne construim România noastră împreună cu familiile noastre, cu prietenii noştri, cu colegii noştri de muncă. Dar de fiecare dată când am ieşit din România noastră, ne-am lovit de România lor. De fiecare dată când am ieşit din România noastră, ne-am lovit de spitalele lor proaste, de şcolile nemodernizate, de aroganţa şi fanfaronada lor. De 35 de ani, ei au construit două Românii. O Românie în care ei au salarii speciale, pensii speciale, drepturi speciale. În cealaltă Românie suntem noi poporul. Noi, care ne vedem de vieţile noastre cu frică de Dumnezeu, cu respect faţă de lege şi ei ne consideră cetăţeni de mâna a doua. Asta se întâmplă de 35 de ani”

„FSN-ul este şi de-a stânga şi de-a dreapta eşichierului politic”

Elena Lasconi a menționat că în 2024 poate începe construcția României, pentru care oamenii au ieit în stradă în decembrie 1989: „În 2024 putem termina ce am început în 1989. În 2024 putem începe să construim să construim România la care au visat cei care au înfruntat gloanţele comuniştilor, România la care au visat golanii care au protestat paşnic în Piaţa Universităţii pentru că FSN a capturat această ţară. Oare ce-ar crede eroii de la Revoluţie ştiind că această ţară de 35 de ani este condusă de urmaşii comuniştilor? Ce-ar crede eroii de la Revoluţie dacă ar şti că cel mai puternic partid politic îl are ca preşedinte de onoare pe Ion Iliescu, cercetat penal pentru crime împotriva umanităţii, niciodată judecat, niciodată condamnat. Oare ce-ar crede Corneliu Coposu, ştiind că blestemul României s-a înfăptuit şi că FSN-ul este şi de-a stânga şi de-a dreapta eşichierului politic?”.