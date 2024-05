Curtea Penală Internațională solicită mandate de arestare pentru liderul Hamas Yahya Sinwar și premierul israelian Benjamin Netanyahu, acuzați de crime de război și crime împotriva umanității pentru atacurile din 7 octombrie asupra Israelului și războiul care a urmat în Gaza, a declarat luni procurorul-șef al instanței, Karim Khan, într-un interviu pentru CNN.

„ Pe baza dovezilor colectate și examinate de Biroul meu, am motive întemeiate să cred că Yahya SINWAR (șeful Mișcării de Rezistență Islamică („Hamas”) în Fâșia Gaza), Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI, cunoscut mai des sub numele de DEIF (Comandantul-șef al aripii militare a Hamas, cunoscută sub numele de Brigăzile Al-Qassam), și Ismail HANIYEH (șeful Biroului Politic al Hamas) poartă responsabilitatea penală pentru următoarele crime de război și crime împotriva umanității comise pe teritoriul Israelului și al Statului Palestina (în Fâșia Gaza), începând cel puțin cu data de 7 octombrie 2023:

-Exterminare-crimă împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(b) din Statutul de la Roma;

-Omor-crimă împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(a), și ca o crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(i);

-Luarea de ostatici-crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(iii);

-Violul și alte acte de violență sexuală-crime împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(g), și, de asemenea, crime de război conform articolului 8(2)(e)(vi) în contextul captivității;

– Tortura-crimă împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(f), și, de asemenea, crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(i), în contextul captivității;

– Alte acte inumane-crimă împotriva umanității, contrar articolului 7(l)(k), în contextul captivității;

– Tratamente crude-crimă de război contrar articolului 8(2)(c)(i), în contextul captivității;

și -Insultarea demnității personale-crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(ii), în contextul captivității.

Biroul meu susține că toate crimele de război, menționate în aceste cereri, au fost comise în contextul unui conflict armat internațional între Israel și Palestina, și a unui conflict armat non-internațional între Israel și Hamas care se desfășoară în paralel. Susținem că aceste crime împotriva umanității răspund acuzațiilor că au făcut parte dintr-un atac răspândit și sistematic împotriva populației civile din Israel, plănuit și executat de către Hamas și alte grupuri armate, în conformitate cu politicile lor organizaționale. Unele dintre aceste crime, în evaluarea noastră, continuă până în prezent.

Biroul meu susține că există motive întemeiate să se creadă că SINWAR, DEIF și HANIYEH sunt responsabile penal pentru uciderea a sute de civili israelieni în atacurile comise de Hamas (în special aripa sa militară, Brigăzile al-Qassam) și alte grupuri armate pe 7 octombrie 2023 și pentru luarea a cel puțin 245 de ostatici. Ca parte a investigațiilor noastre, Biroul meu a intervievat victime și supraviețuitori, inclusiv foști ostatici și martori oculari din șase locații majore ale atacului: Kfar Aza; Holit; locația Festivalului de Muzică Supernova; Be’eri; Nir Oz; și Nahal Oz. Investigația se bazează, de asemenea, pe dovezi cum ar fi înregistrări CCTV, materiale audio, foto și video autentificate, declarații ale membrilor Hamas, inclusiv ale presupusilor autori numiți mai sus, și dovezi expertizate.

Este opinia Biroului meu că acești indivizi au planificat și instigat la comiterea crimelor pe 7 octombrie 2023, și au recunoscut prin propriile lor acțiuni, inclusiv vizite personale la ostatici, imediat după răpirea acestora, responsabilitatea lor pentru aceste crime. Susținem că aceste crime nu ar fi putut fi comise fără acțiunile lor. Ei sunt acuzați atât ca co-autori, cât și ca superiori conform articolelor 25 și 28 din Statutul de la Roma.

În timpul vizitei mele la Kibbutz Be’eri și Kibbutz Kfar Aza, precum și la locul Festivalului de Muzică Supernova din Re’im, am văzut scenele devastatoare ale acestor atacuri și impactul profund al crimelor de neconceput, acuzate în cererile depuse astăzi. Vorbind cu supraviețuitorii, am văzut cum dragostea din cadrul unei familii, cele mai profunde legături dintre un părinte și un copil, au fost contorsionate pentru a provoca dureri de neimaginat prin cruzime calculată și extremă nepăsare. Aceste acte cer responsabilitate.

Biroul meu susține, de asemenea, că există motive întemeiate să se creadă că ostaticii luați din Israel au fost ținuți în condiții inumane și că unii au fost supuși violenței sexuale, inclusiv violului, în timpul captivității. Am ajuns la această concluzie pe baza dosarelor medicale, a materialelor video și documentare contemporane și a interviurilor cu victime și supraviețuitori. Biroul meu continuă, de asemenea, să investigheze rapoarte privind violența sexuală comisă pe 7 octombrie.

Doresc să-mi exprim recunoștința față de supraviețuitori și de familiile victimelor atacurilor din 7 octombrie pentru curajul lor de a veni în față și de a oferi relatările lor Biroului meu. Rămânem concentrați pe aprofundarea investigațiilor noastre privind toate crimele comise ca parte a acestor atacuri și vom continua să lucrăm cu toți partenerii pentru a ne asigura că se face dreptate.

Reiterez apelul meu pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor luați din Israel și pentru întoarcerea lor în siguranță la familiile lor. Aceasta este o cerință fundamentală a dreptului internațional umanitar.

Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant

Pe baza dovezilor colectate și examinate de Biroul meu, am motive întemeiate să cred că Benjamin NETANYAHU, prim-ministrul Israelului, și Yoav GALLANT, ministrul Apărării al Israelului, poartă responsabilitatea penală pentru următoarele crime de război și crime împotriva umanității comise pe teritoriul Statului Palestina (în Fâșia Gaza) începând cel puțin cu data de 8 octombrie 2023:

– Înfometarea civililor ca metodă de război, contrar articolului 8(2)(b)(xxv) din Statut;

– Provocarea intenționată a unei mari suferințe sau a unei vătămări grave a corpului sau sănătății, contrar articolului 8(2)(a)(iii), sau tratamentele crude ca o crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(i);

-Ucideri intenționate, contrar articolului 8(2)(a)(i), sau omoruri ca o crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(i);

-Direcționarea intenționată a atacurilor împotriva unei populații civile ca o crimă de război, contrar articolelor 8(2)(b)(i) sau 8(2)(e)(i);

-Exterminare și/sau omoruri, contrar articolelor 7(1)(b) și 7(1)(a), inclusiv în contextul deceselor cauzate de înfometare, ca o crimă împotriva umanității;

– Persecuția ca o crimă împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(h);

– Alte acte inumane-crime împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(k).

Biroul meu susține că toate crimele de război menționate în aceste cereri au fost comise în contextul unui conflict armat internațional între Israel și Palestina și a unui conflict armat non-internațional între Israel și Hamas (împreună cu alte grupuri armate palestiniene) care se desfășoară în paralel. Susținem că toate acuzațiile pentru crimele împotriva umanității au fost comise ca parte a unui atac răspândit și sistematic împotriva populației civile palestiniene, conform politicii statului. Aceste crime, în evaluarea noastră, continuă până în prezent.

Biroul meu susține că dovezile pe care le-am colectat, inclusiv interviuri cu supraviețuitori și martori oculari, materiale video, foto și audio autentificate, imagini din satelit și declarații din partea grupului presupușilor autori, arată că Israelul a privit intenționat și sistematic populația civilă din toate părțile Gazei de obiecte indispensabile pentru supraviețuirea umană.

Acest lucru s-a întâmplat prin impunerea unei blocade totale asupra Gazei care a implicat închiderea completă a celor trei puncte de trecere a frontierei, Rafah, Kerem Shalom și Erez, începând cu 8 octombrie 2023 pentru perioade prelungite și apoi prin restricționarea arbitrară a transferului de provizii esențiale – inclusiv alimente și medicamente – prin punctele de trecere a frontierei după redeschiderea acestora. Blocada a inclus și întreruperea conductelor transfrontaliere de apă din Israel către Gaza – principala sursă de apă curată a gazanilor – pentru o perioadă prelungită, începând cu 9 octombrie 2023, și întreruperea și împiedicarea alimentării cu energie electrică începând cel puțin cu 8 octombrie 2023 până astăzi. Acest lucru a avut loc alături de alte atacuri asupra civililor, inclusiv asupra celor care stăteau la coadă pentru hrană; obstrucționarea livrării ajutoarelor de către agențiile umanitare; și atacuri asupra și uciderea lucrătorilor umanitari, care au forțat multe agenții să își înceteze sau să își limiteze operațiunile în Gaza.

Biroul meu susține că aceste acte au fost comise ca parte a unui plan comun de a folosi înfometarea ca metodă de război și alte acte de violență împotriva populației civile din Gaza ca mijloc de a (i) elimina Hamas; (ii) asigura returnarea ostaticilor răpiți de Hamas; și (iii) pedepsi colectiv populația civilă din Gaza, pe care o percepeau ca pe o amenințare la adresa Israelului.

Efectele utilizării înfometării ca metodă de război, împreună cu alte atacuri și pedepsiri colective împotriva populației civile din Gaza sunt acute, vizibile și bine cunoscute, și au fost confirmate de multipli martori intervievați de Biroul meu, inclusiv de medici locali și internaționali. Acestea includ malnutriția, deshidratarea, suferința profundă și un număr tot mai mare de decese în rândul populației palestiniene, inclusiv bebeluși, alți copii și femei.

Foamea este prezentă în unele zone ale Gazei și este iminentă în alte zone. Așa cum a avertizat secretarul general al ONU, António Guterres, cu mai mult de două luni în urmă, „1,1 milioane de oameni din Gaza se confruntă cu o foamete catastrofală – cel mai mare număr de oameni înregistrat vreodată – oriunde, oricând” ca urmare a unui „dezastru complet provocat de om”. Astăzi, Biroul meu caută să acuze două dintre cele mai responsabile persoane, NETANYAHU și GALLANT, atât în calitate de co-autori, cât și ca superiori conform articolelor 25 și 28 din Statutul de la Roma.

Israelul, ca toate statele, are dreptul de a lua măsuri pentru a-și apăra populația. Acest drept, totuși, nu absolvă Israelul sau orice alt stat de obligația de a respecta dreptul internațional umanitar. Indiferent de obiectivele militare pe care le-ar putea avea, mijloacele pe care Israelul le-a ales pentru a-și atinge obiectivele în Gaza – adică, provocarea intenționată a morții, înfometării, mari suferințe și vătămări grave a corpului sau sănătății populației civile – sunt criminale.

De anul trecut, la Ramallah, la Cairo, în Israel și la Rafah, am subliniat constant că dreptul internațional umanitar cere Israelului să ia măsuri urgente pentru a permite accesul ajutorului umanitar în Gaza la scară largă. Am subliniat în mod specific că înfometarea ca metodă de război și refuzul ajutorului umanitar constituie infracțiuni conform Statutului de la Roma. Nu aș fi putut fi mai clar.

Așa cum am subliniat de mai multe ori în declarațiile mele publice, cei care nu respectă legea nu ar trebui să se plângă mai târziu când Biroul meu ia măsuri. Ziua aceea a venit.

Prin prezentarea acestor cereri de mandate de arestare, Biroul meu acționează în conformitate cu mandatul său sub Statutul de la Roma. La 5 februarie 2021, Camera preliminară I a decis cum Curtea poate exercita jurisdicția penală în Situația din Statul Palestina și că domeniul teritorial al acestei jurisdicții se extinde la Gaza și Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de Est. Acest mandat este în curs și include escaladarea ostilităților și violenței de la 7 octombrie 2023. Biroul meu are, de asemenea, jurisdicție asupra crimelor comise de naționali ai Statelor Părți și de naționali ai Statelor non-Părți pe teritoriul unui Stat Parte.

Cerile de astăzi sunt rezultatul unei investigații independente și imparțiale efectuate de Biroul meu. Ghidat de obligația noastră de a investiga în mod egal dovezile incriminatoare și exoneratoare, Biroul meu a lucrat cu atenție pentru a separa pretențiile de fapte și pentru a prezenta concluzii cu sobrietate, pe baza dovezilor de la Camera preliminară.

Ca măsură de siguranță suplimentară, am fost de asemenea recunoscător pentru sfaturile unui panel de experți în drept internațional, un grup imparțial pe care l-am convocat pentru a sprijini revizuirea dovezilor și analiza juridică în legătură cu aceste cereri de mandate de arestare. Panelul este compus din experți cu o reputație imensă în dreptul umanitar internațional și dreptul penal internațional, inclusiv Sir Adrian Fulford PC, fost judecător al Curții de Apel și fost judecător al Curții Penale Internaționale; Baronessa Helena Kennedy KC, președinta Institutului pentru Drepturile Omului al Asociației Internaționale a Barourilor; Elizabeth Wilmshurst CMG KC, fost consilier juridic adjunct la Ministerul Afacerilor Externe și Commonwealth-ului din Marea Britanie; Danny Friedman KC; și doi dintre consilierii mei speciali – Amal Clooney și Excelența Sa Judecătorul Theodor Meron CMG. Această analiză expertă independentă a sprijinit și întărit cererile depuse astăzi de Biroul meu. Am fost, de asemenea, recunoscător pentru contribuțiile unui număr de alți consilieri speciali ai mei la această revizuire, în special Adama Dieng și Profesorul Kevin Jon Heller.

Astăzi subliniem încă o dată că dreptul internațional și legile conflictelor armate se aplică tuturor. Niciun soldat de rând, niciun comandant, niciun lider civil – nimeni – nu poate acționa cu impunitate. Nimic nu poate justifica privarea intenționată a ființelor umane, inclusiv atât de multe femei și copii, de necesitățile de bază necesare vieții. Nimic nu poate justifica luarea de ostatici sau țintirea civililor.

Judecătorii independenți ai Curții Penale Internaționale sunt singurii arbitri care pot hotărî dacă standardul necesar pentru emiterea mandatelor de arestare a fost îndeplinit. Dacă vor încuviința cererile mele și vor emite mandatele solicitate, voi colabora apoi îndeaproape cu Grefierul în toate eforturile de a aresta persoanele numite. Contăm pe toate Statele Părți la Statutul de la Roma să ia aceste cereri și decizia judiciară ulterioară, cu aceeași seriozitate pe care au arătat-o în alte situații, îndeplinindu-și obligațiile de sub Statut. De asemenea, sunt gata să colaborez cu Statele non-Părți în urmărirea noastră comună a responsabilității.

Este esențial în acest moment ca Biroul meu și toate părțile Curții, inclusiv judecătorii săi independenți, să fie lăsate să-și desfășoare activitatea cu deplină independență și imparțialitate. Insist ca toate încercările de a împiedica, intimida sau influența în mod necorespunzător oficialii acestei Curți să înceteze imediat. Biroul meu nu va ezita să acționeze în conformitate cu articolul 70 din Statutul de la Roma dacă acest comportament continuă.

Rămân profund preocupat de acuzațiile continue și de dovezile emergente ale crimelor internaționale care au loc în Israel, Gaza și Cisiordania. Investigația noastră continuă. Biroul meu avansează multiple și interconectate linii suplimentare de anchetă, inclusiv în ceea ce privește rapoartele privind violența sexuală în timpul atacurilor din 7 octombrie, și în legătură cu bombardamentele pe scară largă care au cauzat și continuă să cauzeze atât de multe decese, răni și suferință civilă în Gaza. Încurajez pe cei cu informații relevante să contacteze Biroul meu și să trimită informații prin intermediul OTP Link.

Biroul meu nu va ezita să depună cereri suplimentare pentru mandate de arestare dacă și când vom considera că pragul unei perspective realiste de condamnare a fost atins. Reînnoiesc apelul meu pentru toate părțile implicate în conflictul actual să respecte legea acum.

De asemenea, doresc să subliniez că principiul complementarității, care este esențial pentru Statutul de la Roma, va continua să fie evaluat de Biroul meu pe măsură ce acționăm în legătură cu toate crimele și suspecții menționați mai sus și avansăm cu alte linii de anchetă. Complementaritatea, totuși, necesită o deferență față de autoritățile naționale numai atunci când acestea desfășoară procese judiciare independente și imparțiale care nu protejează suspecții și nu sunt o farsă. Acestea necesită investigații aprofundate la toate nivelurile, care vor aborda politicile și acțiunile care stau la baza acestor cereri.

Să fim astăzi clari asupra unei chestiuni fundamentale: dacă nu demonstrăm disponibilitatea noastră de a aplica legea în mod egal, dacă aceasta este văzută ca fiind aplicată selectiv, vom crea condițiile pentru prăbușirea ei. Făcând acest lucru, vom slăbi legăturile rămase care ne țin împreună, conexiunile stabilizatoare între toate comunitățile și indivizi, plasa de siguranță la care toate victimele se uită în vremuri de suferință. Acesta este adevăratul risc pe care îl înfruntăm în acest moment.

Acum, mai mult ca oricând, trebuie să demonstrăm colectiv că dreptul internațional umanitar, baza fundamentală pentru comportamentul uman în timpul conflictului, se aplică tuturor indivizilor și se aplică în mod egal în toate situațiile abordate de Biroul meu și de Curte. Așa vom dovedi, în mod tangibil, că viețile tuturor ființelor umane au valoare egală”, a transmis Karim Khan, conform icc-cpi.int.

