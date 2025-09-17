Victorie clară pentru Sorana Cîrstea la Seul! Românca merge în optimile turneului WTA 500

Cîrstea a trecut în două seturi de Anastasia Zaharova și se pregătește de duelul cu Iga Swiatek.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 66 WTA) a obținut miercuri o victorie categorică în primul tur al turneului WTA 500 de la Seul, Coreea de Sud. Românca a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova (23 de ani, locul 79 WTA) cu 6-3, 6-1, după doar 65 de minute de joc efectiv.

Partida a fost amânată de ploaie, iar reluarea meciului de miercuri a fost la rândul ei întreruptă câteva ore, la scorul de 2-2 în primul set. Cîrstea a revenit mult mai concentrată și a dominat fără emoții, confirmând forma bună arătată și la Cleveland, unde o învinsese pe aceeași adversară în semifinale, înainte de a câștiga titlul.

Duel cu Iga Swiatek pentru un loc în sferturi

Grație acestui succes, Cîrstea și-a asigurat un cec de 15.700 de dolari și 60 de puncte WTA. În optimi o va întâlni pe Iga Swiatek (24 de ani), numărul 2 mondial și principala favorită a turneului.

Poloneza conduce cu 5-0 în confruntările directe, cea mai recentă victorie venind la Cincinnati, în 2024, tot în optimile competiției (6-4, 6-3).

Turneul de la Seul are o tradiție bună pentru tenisul românesc: Irina Begu a câștigat titlul în 2015, iar Monica Niculescu a jucat finala în 2016.

Tot miercuri, Jaqueline Cristian urmează să joace în primul tur împotriva Emmei Răducanu, britanică de origine română și a opta favorită la Seul.

