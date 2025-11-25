Vești proaste pentru 2026! Programul Rabla, în pericol

Programul Rabla, unul dintre cele mai cunoscute programe de stimulare a înnoirii parcului auto din România, ar putea fi anulat în 2026, din cauza lipsei unui buget alocat, a declarat marți ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Fără programul Rabla în 2026?

Programul Rabla a fost lansat pentru prima dată în 2005 și a contribuit la scoaterea din circulație a mii de mașini vechi, cu un impact semnificativ asupra mediului și pe piața auto locală. Prin intermediul voucherelor oferite pentru casarea mașinilor uzate, românii au putut să achiziționeze vehicule noi sau second-hand, cu emisii mai reduse de poluanți.

Lipsa finanțării pentru 2026 ridică întrebări nu doar privind continuarea programului, ci și asupra obiectivelor de mediu asumate de România în cadrul angajamentelor europene. Reprezentanții industriei auto avertizează că anularea programului ar putea afecta vânzările de autovehicule noi și ar putea frâna ritmul de modernizare al parcului auto național.

