Venezuela acuză SUA că au folosit inteligența artificială pentru a fabrica un video cu atacul din Caraibe

Criza diplomatică dintre Caracas și Washington se adâncește după ce administrația Maduro a denunțat ca fiind fals, realizat cu inteligență artificială, videoclipul difuzat de Donald Trump în care o ambarcațiune ar fi fost distrusă de armata americană în apele Caraibelor. Potrivit președintelui american, vasul provenea din Venezuela și transporta droguri, iar la bord se aflau 11 „teroriști”, uciși în urma atacului.

Venezuela acuză SUA

Deși Nicolás Maduro a evitat să comenteze direct incidentul în apariția sa televizată de marți, ministrul Comunicațiilor, Freddy Ñáñez, a acuzat în mod deschis SUA de manipulare. Pe canalul său de Telegram, oficialul a scris că „videoclipul prezentat de Trump este făcut cu inteligență artificială”, sugerând că senatorul Marco Rubio ar fi furnizat informații false Casei Albe.

Incidentul vine pe fondul intensificării presiunilor americane asupra regimului de la Caracas. Washington a desemnat recent cartelul „Los Soles” și gruparea Tren de Aragua drept organizații teroriste, acuzându-l direct pe Maduro și pe alți oficiali de legături cu traficul de droguri. Sub acest pretext, SUA au desfășurat în Caraibe o amplă operațiune militară, cu opt nave de război și un submarin nuclear, acțiune pe care liderul venezuelean o compară cu criza rachetelor din Cuba din 1962.

Vor să vină după petrolul venezuelean, îl vor gratis. Dar acel petrol nu le aparține nici lui Maduro, nici americanilor, ci poporului Venezuelei, a declarat Maduro, acuzându-l pe Marco Rubio că „vrea să-i umple mâinile de sânge lui Donald Trump”.

În paralel, guvernul venezuelean susține că a intensificat operațiunile împotriva traficului de droguri, anunțând creșterea numărului de capturi și desfășurarea a 15.000 de militari la frontiera cu Columbia pentru a contracara rețelele criminale.

