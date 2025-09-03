China a prezentat miercuri o gamă extinsă de arme avansate, în cadrul unei parade menite să transmită un mesaj de putere atât cetățenilor cât și comunității internaționale.

Evenimentul a marcat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în al Doilea Război Mondial și a fost cea mai amplă procesiune militară a Chinei din ultimii șase ani, cu participarea mai multor lideri mondiali apropiați Beijingului.

Printre noutăți s-au numărat două sisteme cu laser. Primul, LY-1, a fost descris de presa de stat ca fiind destinat portavioanelor și capabil de „distrugere de precizie și lovituri consistente”.

A urmat prezentarea unui „laser de înaltă energie”, conceput pentru a funcționa împreună cu arme cu microunde și destinat neutralizării dronelor.

Tancuri de generația a patra

În premieră, Beijingul a expus tancul Type-100, promovat de mass-media de stat ca fiind „extrem de inteligent”.

Potrivit CGTN, acesta ar putea desfășura „lupte coordonate” și este dotat cu o turelă fără pilot, radar avansat, sisteme de protecție activă și tehnologie de realitate augmentată.

Versiunea vehiculului de luptă Type-100 a fost prezentată alături de o dronă quadcopter integrată pe șasiu.

Rachete balistice intercontinentale cu rază lungă de acțiune

Un moment central al paradei l-a constituit dezvăluirea rachetei DongFeng-61 (DF-61), considerată o versiune îmbunătățită a DF-41, cu o rază estimată la 12.000 km.

Au mai fost expuse DF-31BJ, JL-1 și JL-3, acoperind toate cele trei ramuri ale triadei nucleare.

China a prezentat și DF-5C, un ICBM cu combustibil lichid, capabil să transporte până la 10 ogive MIRV, ceea ce îi permite să lovească simultan mai multe ținte.

Rachete anti-navă și hipersonice

Publicul a putut vedea pentru prima dată rachete anti-navă cu rază lungă de acțiune, precum YJ-20, despre care se crede că atinge viteze de peste Mach 5, și YJ-15, dotată cu motor ramjet.

Alte versiuni avansate, precum YJ-19, au completat arsenalul prezentat.

„Guam Killer”, arma strategică a Beijingului

Un alt punct de interes a fost DF-26D, o variantă a cunoscutei rachete balistice DF-26, supranumită „Guam Killer” pentru capacitatea sa de a viza bazele americane din Pacificul de Vest.

Deși prezentarea a vizat consolidarea imaginii militare a Chinei, analiștii internaționali atrag atenția că multe dintre noile sisteme nu au fost testate în luptă, iar informațiile privind performanțele lor reale provin în principal din presa de stat.

