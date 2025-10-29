Companiile din întreaga lume accelerează disponibilizările, în contextul scăderii încrederii consumatorilor, al reducerii cheltuielilor și al impactului tot mai mare al inteligenței artificiale asupra pieței muncii, relatează Reuters.

Potrivit unui bilanț realizat de agenție, peste 25.000 de locuri de muncă au fost eliminate în SUA doar în această lună — cifră la care se adaugă alte 48.000 de posturi tăiate anterior de gigantul UPS.

În Europa, bilanțul depășește 20.000 de locuri de muncă, dintre care 16.000 provin de la Nestlé, care a anunțat recent o amplă restructurare a activităților sale.

Investitorii, în alertă din cauza lipsei datelor oficiale

În timp ce guvernul american traversează una dintre cele mai lungi închideri administrative din istorie, datele oficiale privind locurile de muncă nu sunt disponibile. În lipsa lor, investitorii urmăresc îndeaproape informațiile din presă despre concedieri, chiar dacă acestea sunt frecvente la final de an.

„Investitorii se întreabă, ce înseamnă asta? Şi mai exact, care este imaginea de ansamblu, din moment ce nu o putem vedea?”, a declarat Adam Sarhan, director executiv la 50 Park Investments din New York.

El a adăugat că reducerile anunțate de companii precum Amazon „îmi spun că economia încetineşte, nu se întăreşte. Nu există concedieri în masă atunci când economia este puternică”.

Amazon, Target și Procter & Gamble taie mii de posturi

Amazon a confirmat reducerea a până la 14.000 de locuri de muncă din rândul angajaților corporativi, alăturându-se altor mari companii, precum Target și Procter & Gamble.

Specialiștii remarcă faptul că valul de concedieri afectează în principal posturile „white-collar”, adică angajații din birouri — categoria cea mai expusă automatizării bazate pe inteligență artificială.

Unii analiști consideră că aceste mișcări ar putea semnala începutul unei transformări structurale mai profunde, pe măsură ce marile companii încearcă să justifice miliardele investite în tehnologia AI.

Presiune uriașă asupra directorilor de a demonstra eficiența AI

Un studiu KPMG realizat în septembrie arată că investițiile în inteligența artificială au crescut cu 14% față de primul trimestru al anului, ajungând la o medie de 130 milioane de dolari per companie.

Mai mult, 78% dintre directorii americani recunosc că se confruntă cu presiune din partea consiliilor de administrație și a investitorilor pentru a demonstra că AI aduce economii și profituri reale.

Potrivit economiștilor Bank of America, automatizarea va lovi mai întâi joburile entry-level, care pot fi înlocuite mai ușor de sisteme inteligente. Totuși, analiștii remarcă faptul că, până acum, în sectoare precum IT, finanțe și servicii profesionale, utilizarea AI a mers în paralel cu creșterea numărului de angajați.

„Sunt reticentă să spun că este vorba de inteligenţa artificială, deocamdată”, afirmă Allison Shrivastava, economist la Indeed Hiring Lab. „Are potenţialul de a afecta piaţa muncii, dar nu cred că vedem un impact atât de puternic în acest moment.”

