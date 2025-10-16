Nestlé anunță reduceri de 16.000 de locuri de muncă, iar acțiunile urcă cu 8%

Nestlé a înregistrat un salt spectaculos al acțiunilor, de aproape 9%, după ce gigantul bunurilor de consum a anunțat planuri de reducere a 16.000 de locuri de muncă, în cadrul unui efort de restructurare condus de noul CEO, Philipp Navratil. Creșterea acțiunilor a stimulat și sectorul european de alimente și băuturi, care a urcat cu peste 3,3% în tranzacțiile de joi dimineață.

Nestlé reduce locurile de muncă

În detaliu, Nestlé a precizat că 12.000 dintre locurile de muncă afectate vor fi posturi de birou, iar alte 4.000 de roluri vor fi eliminate treptat în următorii doi ani, ca parte a unui plan de îmbunătățire a eficienței operaționale.

„Transformăm modul în care lucrăm. Ne simplificăm organizația și automatizăm procesele,” a scris Navratil într-un mesaj pe LinkedIn, în care a rezumat și rezultatele financiare ale companiei. Momentan, detaliile privind implementarea automatizării nu sunt clare, însă alte companii, mai ales din sectorul tech, au redus recent personalul apelând la inteligența artificială.

Această mișcare marchează o accelerare a programului de economii al Nestlé, inițiat de fostul CEO Laurent Freixe, care vizase economii de 2,5 miliarde de franci elvețieni. Acum, obiectivul a fost majorat la 3 miliarde de franci până în 2027.

În ceea ce privește performanța, compania a raportat o creștere organică de 4,3% în trimestrul trei, depășind așteptările, în ciuda provocărilor legate de tarifele americane și de creșterea prețurilor materiilor prime, cum ar fi cacaoa și boabele de cafea. Indicatorul Real Internal Growth (RIG) a revenit pe teritoriu pozitiv, cu un avans de 1,5%, susținut de investițiile în branduri precum Nespresso și KitKat.

Pe de altă parte, activitatea Nestlé în China continentală a continuat să sub-performeze, afectând negativ creșterea organică și RIG. Totuși, compania subliniază că noua echipă de management implementează planul de transformare a afacerii.

Jon Cox, șeful sectorului de acțiuni de consum din Europa la Kepler Chevreux, consideră că rezultatele solide și stabilizarea managementului după schimbările din vară indică o redresare operațională clară, iar perspectivele acțiunilor sunt favorabile.

