UTA face pasul spre Vest! Parteneriat istoric semnat cu Villarreal, câștigătoarea Europa League din 2021

Clubul arădean va beneficia de know-how-ul spaniolilor în dezvoltarea academiei de juniori.

UTA Arad a anunțat oficial încheierea unui parteneriat cu Villarreal, club cu tradiție în La Liga și câștigătoare a Europa League în 2021. Colaborarea are ca obiectiv principal dezvoltarea academiei arădene prin preluarea metodologiei spaniolilor, recunoscuți pentru modul în care formează tinerii jucători.

Conform comunicatului transmis de UTA, colaborarea aduce mai multe beneficii: schimb de experiență între antrenorii celor două cluburi, cursuri și stagii de specializare pentru staff-ul arădean în Spania, tabere de vară și activități comune pentru copii, dar și integrarea know-how-ului Villarreal în procesul de pregătire al academiei din Arad.

„Acest parteneriat reprezintă o investiție în viitor”

Ovidiu Cristian Pinta, directorul academiei UTA, a subliniat importanța colaborării:

„Suntem foarte mândri că putem colabora cu Villarreal CF, un club recunoscut pentru munca sa remarcabilă în dezvoltarea tinerelor talente. Pentru noi, ca una dintre cele mai respectate academii de fotbal din România, acest parteneriat reprezintă o etapă importantă, deoarece va oferi oportunități extraordinare jucătorilor noștri și antrenament pentru antrenorii noștri, care vor avea acces la metodologia de lucru și experiența sportivă a clubului Villarreal. (…) Considerăm această cooperare o investiție în viitorul academiei noastre și al fotbalului românesc.”

La rândul lor, oficialii spanioli au confirmat parteneriatul printr-un comunicat publicat pe site-ul clubului, parte a proiectului „CVF Pro”. Villarreal se angajează să pună la dispoziția arădenilor metodologia proprie și să organizeze sesiuni de pregătire cu antrenorii români.

David Navarro, managerul economic al „Submarinului galben”, a transmis:

„Suntem foarte încântați să începem această colaborare, care va oferi oportunități extraordinare pentru ambele cluburi. Știm că începerea călătoriei către fotbalul profesionist este o provocare uriașă, iar acest parteneriat le va oferi jucătorilor noștri mai multe șanse de a-și îndeplini visul de a deveni fotbaliști profesioniști.”

Prin acest acord, UTA se aliniază standardelor europene de pregătire și deschide noi perspective pentru tinerii săi jucători, într-un moment în care academiile din România încearcă să facă pași importanți spre profesionalizare și performanță.

