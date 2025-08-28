Vizita are loc în contextul unui turneu pe care şefa Comisiei îl face în statele aflate la graniţa externă a Uniunii Europene cu Rusia şi Belarus

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunge luni, 1 septembrie, la Constanţa, într-o vizită oficială în România. Ea va avea întâlniri cu preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan, conform anunţului Administraţiei Prezidenţiale.

Agenda discuţiilor include întărirea relaţiei dintre Uniunea Europeană şi NATO, dar şi măsuri pentru contracararea ameninţărilor hibride şi a riscurilor maritime din regiune.

Vizita are loc în contextul unui turneu pe care şefa Comisiei îl face în statele aflate la graniţa externă a Uniunii Europene cu Rusia şi Belarus. „Voi vizita cele şapte ţări care apără frontierele noastre externe şi voi transmite sprijinul deplin al UE. Totodată, voi prezenta progresele pe care le facem pentru o industrie europeană de apărare mai puternică, prin programul SAFE”, a transmis Ursula von der Leyen pe platforma X.

Declaraţiile sale vin la scurt timp după un atac masiv al Rusiei asupra Kievului, cel mai grav de la întâlnirea Trump–Putin din Alaska. Loviturile au afectat inclusiv clădirea Delegaţiei Uniunii Europene, iar bilanţul anunţat de autorităţile ucrainene indică cel puţin 15 victime, între care patru copii.

Von der Leyen a condamnat ferm bombardamentele: „Sunt indignată de atacul asupra Kievului. Crimele Rusiei nu vor face decât să întărească solidaritatea europeană şi rezistenţa Ucrainei”. Ea a subliniat că Uniunea va continua să aplice sancţiuni împotriva Moscovei şi să insiste pentru revenirea Rusiei la negocieri.

