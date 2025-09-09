Printre exemplele prezentate, se regăsesc și proiecte din România

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține, pe 10 septembrie 2025, la ora 10:00, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, primul discurs privind Starea Uniunii (SOTEU) din actualul său mandat. Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul EBS, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Înaintea acestui moment, Comisia Europeană a publicat un bilanț al activităților derulate din decembrie 2024, când actualul colegiu și-a început mandatul. Documentul evidențiază realizările Comisiei în raport cu angajamentele asumate și modul în care UE a reușit să rămână pe un curs stabil, într-un context geopolitic și economic dificil. Printre exemplele prezentate se regăsesc și proiecte din România.

Potrivit bilanțului, executivul european a luat măsuri pentru stimularea competitivității, reducerea birocrației și sprijinirea poziției de lider a UE în domenii, precum inteligența artificială, inovația și tehnologiile verzi. Au fost direcționate fonduri pentru dezvoltarea regiunilor, sprijinirea agriculturii și susținerea Ucrainei în fața agresiunii ruse.

De asemenea, Comisia a lansat inițiative fără precedent în industria europeană de apărare și a consolidat securitatea economică a Uniunii, prin extinderea rețelei de parteneriate strategice, de la Regatul Unit și India, până la Asia de Sud-Est și America de Sud.

Publicația prezentată de Comisie include și o cronologie detaliată a celor zece luni de activitate, subliniind progresele realizate în definirea unui nou buget pe termen lung, mai simplu și mai flexibil, adaptat provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii.

Discursul de miercuri este așteptat să ofere direcțiile strategice pentru anii următori și să contureze rolul Uniunii Europene ca actor global de încredere, într-o lume marcată de incertitudini și competiție tot mai intensă, se mai precizează în comunicat.

