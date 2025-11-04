Universitatea Craiova vrea să transfere un jucător dorit de FCSB! Mario Tudose, noua țintă a oltenilor

Echipa din Bănie a intrat pe fir pentru fundașul de 20 de ani dorit în vară de Gigi Becali.

Universitatea Craiova își conturează una dintre cele mai ambițioase campanii de transferuri din ultimii ani. Formația patronată de Mihai Rotaru vizează direct titlul de campioană, obiectiv ratat de mai multe ori în ultimul deceniu, iar pentru asta clubul este gata să investească semnificativ în jucători tineri și promițători.

Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Mirel Rădoi, actualul antrenor al Craiovei, i-a transmis conducerii o listă clară de achiziții, iar printre priorități se află Mario Tudose, fundașul central de 20 de ani aflat în prezent sub contract cu FC Argeș.

Oltenii vor să profite de eșecul negocierilor cu FCSB

Tudose s-a aflat foarte aproape de un transfer la FCSB în vară, însă mutarea a căzut în ultimul moment, pe fondul unor neînțelegeri între oficialii clubului roș-albastru și conducerea piteșteană. Gigi Becali declarase la acea vreme că nu renunță la ideea de a-l aduce, însă lipsa unui acord financiar a amânat orice discuție concretă.

Acum, Universitatea Craiova pare pregătită să intervină decisiv. Surse apropiate clubului din Bănie susțin că negocierile cu FC Argeș sunt deja în desfășurare, iar oltenii sunt dispuși să plătească suma solicitată pentru tânărul apărător.

Deși FCSB rămâne în continuare interesată de jucător, Craiova are avantajul unui proiect sportiv clar și al faptului că Tudose ar avea șanse reale să devină titular sub comanda lui Rădoi, într-o echipă care se luptă direct pentru trofee.

Rădoi insistă pentru întărirea apărării

După o primă parte de sezon oscilantă, în care apărarea Craiovei a comis mai multe erori costisitoare, Mirel Rădoi consideră că linia defensivă trebuie întărită urgent. În viziunea sa, Tudose poate fi o soluție pe termen lung, având profilul potrivit pentru sistemul folosit la Bănie: puternic fizic, rapid și cu un bun joc de cap.

Tânărul fundaș, care s-a remarcat la FC Argeș prin maturitatea și calmul în intervenții, a fost monitorizat și de naționala U21, iar mai multe cluburi din Superligă l-au avut în vizor în ultimele luni.

Război pe piața transferurilor între Craiova și FCSB

Aceasta nu ar fi prima oară când cele două mari rivale din campionatul intern se duelează pentru același jucător. În ultimele sezoane, FCSB și Universitatea Craiova au fost implicate în mai multe episoade de concurență directă pentru semnătura unor fotbaliști importanți, semn că rivalitatea s-a extins și dincolo de teren.

Dacă transferul lui Tudose se concretizează, Craiova ar reuși să dea o nouă lovitură de imagine în fața echipei lui Becali, întărindu-și lotul cu unul dintre cei mai promițători fundași români ai generației tinere.

În acest moment, negocierile continuă, iar sursele din interiorul clubului din Bănie susțin că mutarea ar putea fi oficializată în perioada de mercato din iarnă, dacă FC Argeș acceptă oferta propusă.

