Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza grupelor Conference League 2025/2026

Universitatea Craiova și-a aflat astăzi programul pentru faza grupelor Conference League, unde oltenii vor disputa șase meciuri, trei acasă și trei în deplasare. Echipa pregătită de Mirel Rădoi are parte de o grupă echilibrată, cu adversari din diferite țări europene.

Programul complet al Universității Craiova

Rapid Viena – Universitatea Craiova (deplasare)

(deplasare) Universitatea Craiova – Sparta Praga (acasă)

(acasă) Universitatea Craiova – Mainz (acasă)

(acasă) AEK Atena – Universitatea Craiova (deplasare)

(deplasare) Universitatea Craiova – Noah (acasă)

(acasă) Rakow – Universitatea Craiova (deplasare)

Trupa din Bănie va întâlni adversari din toate cele șase urne valorice: Rapid Viena din prima urnă, Sparta Praga din a doua, Mainz din a treia, AEK Atena din a patra, Rakow din a cincea și Noah din ultima urnă.

Oltenii vor începe campania europeană pe teren străin, la Rapid Viena, și se vor întoarce apoi acasă pentru confruntări importante pe „Ion Oblemenco”, unde speră să-și consolideze poziția în grupă.

Universitatea Craiova elimină Istanbul Başakşehir și merge în grupele Conference League

Universitatea Craiova a făcut un pas important în Europa, calificându-se în faza grupelor UEFA Conference League după ce a învins pe Istanbul Başakşehir cu 3-1, joi seară, pe Ion Oblemenco Stadium.

Oltenii au deschis rapid scorul prin Alexandru Cicaldau (min. 9), iar Ștefan Baiaram a majorat avantajul în minutul 27. În final, Steven Nsimba a stabilit scorul final în minutul 81, în timp ce singurul gol al turcilor a venit de la Davie Selke, cu o lovitură de cap la colțul executat de Christopher Operi.

În turul precedent de la Istanbul, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, astfel că Başakşehir își încheie parcursul european, suferind a doua înfrângere a sezonului 2025-26, după ce mai jucase șase partide în Conference League și una în Super Lig.

