FCSB și-a aflat adversarele din Europa League! Roș-albaștrii, dueluri cu echipe cu tradiție

FCSB și-a aflat astăzi adversarele din faza principală a Europa League 2025/2026, în urma tragerii la sorți desfășurate la Monaco. Echipa lui Elias Charalambous se anunță a avea o grupă spectaculoasă, cu adversari de tradiție și meciuri incendiare, atât pe teren propriu, cât și în deplasare.

Foto – uefa.com

FCSB, dueluri cu echipe cu tradiție

FCSB va avea următoarele dueluri:

Acasă: Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna

Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna Deplasare: Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Basel, Go Ahead Eagles

Astfel, vicecampioana României se pregătește de confruntări cu nume grele ale fotbalului european – de la atmosfera incendiară de la Belgrad și Zagreb, până la duelurile de gală cu Feyenoord și Fenerbahce pe Arena Națională.

CITEȘTE ȘI – Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru amicalul cu Canada și meciul crucial din preliminarii cu Cipru

Pentru roș-albaștri, această campanie europeană va fi un test important de maturitate, dar și o șansă uriașă de a demonstra că pot ține piept unor adversari cu experiență în competițiile continentale.

FCSB a zdrobit Aberdeen

FCSB a obținut biletele pentru grupele Europa League 2025/2026, după ce a trecut de Aberdeen într-un baraj tensionat, decis de un moment-cheie: eliminarea fundașului Alexander Jensen și penalty-ul transformat cu siguranță de Darius Olaru.

Partida retur, disputată pe Arena Națională, a început promițător pentru scoțieni, care au ratat o șansă uriașă prin Ester Sokler încă din minutul 2. Totul s-a schimbat însă în minutul 30, când Jensen – deja avertizat – a comis un henț în propriul careu la o fază rapidă creată de David Miculescu. După analiza VAR, arbitrul a dictat penalty și al doilea cartonaș galben pentru fundașul danez, spre disperarea oaspeților.

Olaru a deschis scorul de la punctul cu var, iar moralul scoțienilor s-a prăbușit. În partea secundă, Adrian Șut a liniștit definitiv tribunele cu un șut superb de la distanță, înainte ca același Olaru să marcheze din nou, după o deviere norocoasă.

Pentru campioana României, calificarea în grupele Europa League reprezintă o mare gură de oxigen, în timp ce Aberdeen se mulțumește cu prezența în Conference League.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.