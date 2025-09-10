În ultimele două decenii, rata obezității în rândul copiilor și adolescenților s-a triplat

Un raport recent al UNICEF arată că, la nivel global, obezitatea în rândul copiilor de vârstă școlară și al adolescenților a depășit subponderalitatea, marcând o schimbare majoră în profilul de sănătate al tinerei generații. Agenția ONU pune această evoluție pe seama unui mediu alimentar din ce în ce mai nesănătos și a expunerii masive la produse ultraprocesate, scrie Reuters.

Potrivit estimărilor bazate pe date din perioada 2000–2022, aproape 188 de milioane de tineri, adică 1 din 10, sunt obezi, conform criteriilor OMS. În ultimele două decenii, rata obezității în rândul copiilor și adolescenților s-a triplat, ajungând la 9,4%, în timp ce numărul celor subponderali a scăzut, dar rămâne încă semnificativ.

„Când discutăm despre malnutriție, nu ne referim doar la subponderalitate. Obezitatea a devenit o problemă globală”, a subliniat Catherine Russell, directoarea UNICEF. Raportul arată că fenomenul este generalizat, cu excepția Africii subsahariene și a Asiei de Sud, iar în unele state insulare din Pacific, aproape 40% dintre copiii între 5 și 19 ani sunt obezi.

Experții atrag atenția că publicitatea agresivă la băuturi carbogazoase, fast-food și gustări hipercalorice, vizibilă chiar și în zone afectate de conflicte, amplifică fenomenul. UNICEF cere guvernelor să adopte măsuri ferme, precum interzicerea junk food-ului în școli și restricționarea campaniilor de marketing care vizează tinerii.

