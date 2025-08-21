Un ucrainean a fost arestat în Italia, suspectat de implicare în sabotarea conductelor Nord Stream

Un cetățean ucrainean a fost reținut în provincia Rimini, Italia, sub suspiciunea că ar fi participat la atacurile care au aruncat în aer gazoductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltică, au anunțat procurorii federali germani.

Bărbatul, identificat doar ca Serhii K., ar fi făcut parte dintr-un grup care a plantat explozibili la conductele ce legau Rusia de Germania, în septembrie 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei rusești în Ucraina. Exploziile au tăiat una dintre cele mai importante surse de gaze pentru Europa, aflată atunci în plină criză energetică.

Potrivit anchetatorilor, echipa ar fi închiriat o iahtă din portul german Rostock și ar fi navigat până în apropierea insulei daneze Bornholm, unde a desfășurat operațiunea. Ulterior, Germania a emis mandate de arestare pe numele unor presupuși scafandri implicați.

Deși nimeni nu a revendicat oficial atacul, ipoteza responsabilității a oscilat între Rusia, Ucraina și puterile occidentale. Autoritățile germane subliniază însă că nu există, până acum, dovezi clare care să lege un stat de aceste explozii.

Suspectul ucrainean urmează să fie extrădat și prezentat unui judecător de instrucție în Germania, fiind acuzat de sabotaj și provocarea unei explozii.

