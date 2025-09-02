Un tribunal turc a destituit conducerea filialei din Istanbul a partidului de opoziție

Un tribunal turc a destituit marți conducerea filialei din Istanbul a principalului partid de opoziție CHP, invocând presupuse nereguli la congresul partidului din 2023, potrivit documentelor instanței, scrie AFP.

Conform hotărârii, instanța a anulat rezultatele congresului provincial, demitând liderul filialei din Istanbul, Özgür Çelik, împreună cu 195 de membri ai conducerii și delegați ai partidului. Decizia, a cărei copie a fost consultată de AFP, suspendă practic „toate deciziile luate la congresul provincial din Istanbul” al CHP pe 8 octombrie 2023.

Această măsură survine într-un context de presiune legală tot mai mare asupra CHP, pe fondul unui număr crescut de anchete privind presupuse acte de corupție, intensificate după arestarea primarului popular și influent al Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, în martie, ceea ce a declanșat proteste masive.

Comitetul executiv al CHP a convocat imediat o ședință extraordinară la Ankara. Într-un mesaj postat pe X, Özgür Çelik a declarat că se îndreaptă spre sediul partidului din Istanbul „pentru a monitoriza și gestiona procesul. Partidul Poporului Republican este casa oamenilor. Nu poate fi preluat!”

