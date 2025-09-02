Președintele american Donald Trump și-a intensificat atacurile la adresa Indiei, numind relațiile comerciale dintre cele două țări „un dezastru complet unilateral!”, potrivit CNBC.

Declarația a venit la scurt timp după vizita premierului indian Narendra Modi în China, unde acesta a participat la summitul Organizației de Cooperare de la Tianjin.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a susținut că India ar fi oferit reducerea tarifelor la zero, însă „este prea târziu”. Liderul american a adăugat că această măsură „trebuia făcută cu ani în urmă”, fără a indica momentul exact al ofertei.

Tarife de 50% și acuzații de protecționism

Declarațiile lui Trump vin pe fondul introducerii de către SUA a unor tarife vamale de 50% pentru produsele indiene, inclusiv o taxă suplimentară de 25% luna trecută, pe fondul achizițiilor de petrol rusesc de către New Delhi. Autoritățile indiene au calificat măsurile drept „nedrepte, nejustificate și nerezonabile”.

Trump a insistat că India continuă să cumpere petrol și arme din Rusia, în timp ce exportă în Statele Unite „cantități masive de bunuri”, menținând însă tarife ridicate pe produsele americane.

„Motivul este că India ne-a impus, până acum, tarife atât de mari – cele mai ridicate dintre toate țările – încât afacerile noastre nu au putut vinde în India. A fost un dezastru complet unilateral!”, a scris Trump.

Datele Organizației Mondiale a Comerțului arată că, în 2024, India a aplicat o taxă vamală medie de 6,2% pe importurile din SUA, comparativ cu 2,4% aplicată de Washington pe bunurile indiene.

Schimb de acuzații între Washington și New Delhi

Relațiile dintre SUA și India s-au răcit în ultimele luni, după o perioadă de peste 20 de ani de apropiere.

Washingtonul critică deschis importurile de petrol rusesc, în timp ce India acuză SUA și Uniunea Europeană de „ipocrizie”, pentru că și ele continuă schimburile comerciale cu Moscova.

„Este revelator faptul că exact națiunile care critică India fac ele însele comerț cu Rusia. Spre deosebire de cazul nostru, pentru ele nu este nici măcar o necesitate vitală națională”, a transmis luna trecută Ministerul de Externe indian.

Întâlnirea Modi–Xi și reacțiile experților

Premierul Narendra Modi s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping la summitul SCO, desfășurat la Tianjin, între 31 august și 1 septembrie. Cei doi lideri au subliniat atunci importanța cooperării, nu a rivalității.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a minimalizat riscul unei apropieri prea mari între Beijing și New Delhi, catalogând summitul drept „mai degrabă demonstrativ”, potrivit Reuters.

Specialiștii consideră că o colaborare mai strânsă între India și China ar aduce avantaje economice semnificative, dar sunt sceptici în privința unei alianțe solide, din cauza disputelor istorice.

„Îmbunătățirea relațiilor cu India este un lucru major. Permite Indiei să aibă acces la proprietăți intelectuale critice, de care are nevoie pentru a se industrializa și a-și dezvolta producția”, a explicat Marko Papic, strateg-șef la GeoMacro Strategy BCA Access.

