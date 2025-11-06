Un senator propune ca statul român să preia combinatul siderurgic din Galaţi şi să-l listeze la bursă. Liberty Galaţi, cel mai mare combinat din ţară, trece printr-o perioadă grea din punct de vedere economic. Companii din România şi din străinătate s-au arătat interesate de preluarea afacerii.

Propunerea aparţine senatorului Marius Humelnicu. În cadrul emisiunii „Ediţie Specială” de la Pro Lider FM, parlamentarul a spus că unitatea siderurgică de la Galaţi ar trebui preluată de stat pentru a fi retehnologizată şi listată la bursă.

„Soluţia optimă pentru salvarea combinatului siderurgic Liberty Galaţi, în opinia mea, ar fi ca statul să-l preia în contul datoriilor acumulate la EximBank şi ANAF. Ulterior, ar fi necesare investiţii în reparaţii şi retehnologizarea furnalului şi a principalelor linii tehnologice. După această etapă, combinatul ar putea fi listat la bursă, ceea ce i-ar permite să îşi continue activitatea fără povara datoriilor şi să acceseze inclusiv fonduri europene pentru dezvoltare”, a declarat senatorul Marius Humelnicu.

În spaţiul public s-a vorbit despre mai mulţi investitori interesaţi de preluarea parţială sau totală a combinatului siderurgic de la Galaţi. Compania lui Dorinel Umbrărescu şi-a manifestat intenţia privind preluarea integrală a unităţii. De asemenea, miliardar ucrainean Rinat Ahmetov, deţinătorul grupului Metinvest, este interesat de combinat.

Steel Mont din Germania ar vrea să opereze pe platforma siderurgică, fără a deveni proprietar, în timp ce o companie din Turcia a propus investiţii majore în combinat pentru a deveni partener major. Totodată, s-a mai vorbit despre implicarea unui consorţiu format din firme locale pentru salvarea combinatului.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!