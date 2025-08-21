Un restaurant din Marea Britanie lansează un meniu special dedicat exclusiv apei

La Popote, un restaurant francez situat în nordul Angliei, renumit pentru selecția sa impresionantă de aproape 140 de vinuri, introduce un meniu inovator dedicat exclusiv apei, devenind primul local din Regatul Unit care oferă o astfel de experiență.

Conceput de somelierul de apă Doran Binder, meniul debutează vineri, 22 august, și va include patru variante de apă carbogazoasă și trei ape plate, alături de apa de la robinet oferită gratuit. Binder, certificat de Fine Water Academy și furnizor al apei „house water” a restaurantului prin brandul său Crag Spring Water, a propus ideea cu trei ani în urmă co-fondatorilor La Popote, chef Joseph Rawlins și Gaëlle Radigon. Inițial sceptici, cei doi au fost convinși de necesitatea meniului după o degustare la barul de apă al lui Binder, unde a fost demonstrat efectul apei asupra gustului alimentelor, notează People.

Meniul oferă descrieri detaliate ale apelor, evidențiind texturi și note de gust. De exemplu, Crag Spring Water, premiată de șase ori, este descrisă ca având o textură „netedă, cremoasă, mătăsoasă”, în timp ce Vichy Celestins are un gust „delicat, dulce” cu o ușoară carbogazoasă naturală.

Această inovație reflectă și o tendință mai largă în consumul de băuturi, pe măsură ce interesul pentru alcool scade. Potrivit unui sondaj Gallup, doar 54% dintre americani declară că consumă alcool, un nivel record scăzut de la începutul urmăririi acestui indicator în 1939, comparativ cu 67% în 2022.

Prin acest meniu, La Popote se alătură unor restaurante internaționale precum The Fulton by Jean-Georges din New York, Ray’s și Stark Bar din Los Angeles sau Water Library din Bangkok, oferind clienților o experiență de degustare a apei similară cu cea a vinurilor.

