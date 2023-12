Un nou studiu de caz despre atrocitățile comise de ruși în zonele ocupate din Ucraina

Un nou studiu de caz publicat în comun de ‘eyeWitness to Atrocities‘ – fondat de International Bar Association (IBA) – și de parteneri evidențiază rapoarte despre atacuri mai puțin vizibile provocate populațiilor civile și profesioniștilor din domeniul sănătății în teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina.

Noul studiu de caz, „Coerciție și control: sistemul de îngrijire al sănătății din Ucraina sub ocupația rusă” – realizat de eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Media Initiative for Human Rights (MIHR) și Physicians for Human Rights (PHR) – examinează rapoartele conform cărora lucrători în sănătate au fost reținuți, civilii forțați să-și schimbe naționalitatea ca o condiție pentru accesul la asistență medicală și unitățile de sănătate au fost reutilizate de forțele ruse în scopuri nemedicale; toate acestea compromit dreptul civililor la sănătate și pun în pericol accesul la îngrijiri medicale esențiale.

Pe baza setului de date analizat în comun de aceste organizații independente au existat cel puțin:

16 incidente în care o unitate de sănătate, inclusiv un fost spital pentru copii, a fost reutilizată pentru uz nemedical – inclusiv ca bază militară, pentru depozitarea armelor sau pentru a planifica în alt mod acțiuni militare;

34 incidente în care pacienții civili au fost evacuați forțat din instituțiile de îngrijire a sănătății sau li s-a refuzat accesul la asistență medicală, iar unitățile au fost apoi reutilizate pentru a fi folosite de soldații răniți;

23 incidente în care proviziile medicale au fost rechiziționate de forțele ruse;

15 incidente de „pașaporturi” sau refuzul asistenței medicale persoanelor fără pașaport rusesc sau constrângerea civililor să obțină unul pentru a avea acces la asistență medicală; și

68 de lucrători din domeniul sănătății care au fost reținuți în 17 incidente separate.

„Studiul de caz evidențiază rapoarte despre condițiile dificile cu care se confruntă civilii și lucrătorii din domeniul sănătății în teritoriile ocupate de ruși” a declarat Carrie Bowker, directorul eyeWitness to Atrocities.

„Incidentele raportate sunt profund îngrijorătoare și subliniază necesitatea urgentă a unei investigații amănunțite de către procurori.” a declarat Carrie Bowker, directorul eyeWitness to Atrocities.

Acest studiu de caz urmează unui raport din februarie 2023 al eyeWitness și al partenerilor, care arată modul în care forțele ruse par să încalce dreptul penal internațional prin țintirea sistemului de sănătate al Ucrainei, ca parte al unui atac mai larg asupra populației și infrastructurii sale civile.

Aplicația eyeWitness to Atrocities a fost folosită în Ucraina din 2017 pentru a aduna fotografii și imagini video verificabile ale potențialelor încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului penal internațional. În urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, utilizatorii aplicației au capturat peste 40.000 de videoclipuri care documentează atacurile asupra civililor și asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra sistemelor de sănătate. În momentul capturii, aplicația eyeWitness încorporează filmarea cu metadatele necesare pentru a demonstra autenticitatea, permițând ca anchetatorii să se bazeze pe imagini și să fie folosite în instanță. Apoi, atunci când un utilizator de aplicație trimite imagini către serverul eyeWitness, acestea sunt stocate într-un depozit LexisNexis® securizat într-un mod care garantează lanțul de custodie.

„Avem tot mai multe dovezi că atacurile Rusiei asupra populației civile ucrainene sunt o politică deliberată. Apreciez foarte mult munca profundă a Asociației Internaționale a Avocaților – eyeWitness to Atrocities, Physicians for Human Rights, Insecurity Insight și Media Initiative for Human Rights, fondată” a declarat procurorul general al Ucrainei, Andriy Kostin pe platforma X, cunoscut anterior ca Twitter, pe 13 decembrie 2023.

Cercetarea lor, ”Constrângerea și controlul: sistemul de asistență medicală al ucrainei sub ocupația rusă”, oferă date neprețuite pentru procedurile noastre penale și eforturile globale de a pune capăt impunității pentru crimele internaționale ale Rusiei. a declarat procurorul general al Ucrainei, Andriy Kostin pe platforma X, cunoscut anterior ca Twitter, pe 13 decembrie 2023.

„Acest nou studiu de caz servește ca o reamintire clară a impactului profund și îngrijorător al atacurilor asupra asistenței medicale în teritoriile ocupate de Rusia din Ucraina. Aplicația eyeWitness to Atrocities s-a dovedit a fi un instrument neprețuit în documentarea și păstrarea dovezilor unor astfel de atacuri. Sunt încântat să observ că procurorul general al Ucrainei, Andriy Kostin, și-a exprimat sprijinul pentru datele evidențiate în studiul de caz, deoarece se referă la procedurile penale și eforturile de a pune capăt impunității crimelor internaționale.” Dr Mark Ellis, membru al consiliului de administrație eyeWitness și director executiv al IBA, a declarat.

În plus față de alte inițiative de responsabilitate în legătură cu Ucraina, eyeWitness to Atrocities și partenerii au depus un raport comun pentru a fi luat în considerare la Evaluarea periodică universală (UPR) a Rusiei, axată pe preocupările internaționale privind dreptul umanitar și drepturile omului legate de îngrijirea sănătății comise de Rusia de la începutul invaziei sale în Ucraina, în 24 februarie 2022.