Un miracol medical? O tumoră cerebrală a dispărut după un tratament experimental

Un pacient diagnosticat cu cea mai agresivă formă de cancer cerebral, glioblastom, nu mai prezintă semne ale bolii la peste doi ani de la începerea unui tratament experimental cu imunoterapie. Este un caz rar care oferă speranță cercetătorilor și bolnavilor de pretutindeni.

De la o condamnare la moarte, la o viață nouă

Ben Trotman, în vârstă de 40 de ani la momentul diagnosticului în 2022, a fost confruntat cu o realitate sumbră: glioblastomul, o tumoră cerebrală extrem de agresivă, are o durată medie de supraviețuire de doar 15 luni și o rată de supraviețuire la 5 ani de sub 7%. Dar povestea lui Ben a luat o turnură neașteptată.

Ajuns la The National Hospital for Neurology and Neurosurgery din cadrul University College London Hospitals (UCLH), Ben a fost tratat de oncologul dr. Paul Mulholland. Deși a fost singurul pacient înscris într-un studiu clinic care a fost închis ulterior din lipsă de participanți, Ben a primit un tratament revoluționar: ipilimumab, un medicament de tip imunoterapie.

Cum funcționează tratamentul

Ipilimumab este un anticorp monoclonal care blochează un receptor al celulelor T din sistemul imunitar, permițând acestora să recunoască și să atace celulele canceroase. Medicamentul este deja folosit în alte tipuri de cancer, dar utilizarea sa în glioblastom este încă în fază experimentală.

Ben a primit acest tratament în paralel cu radioterapie și chimioterapie, însă nu a mai fost operat pentru a îndepărta restul tumorii — un fapt rar în cazul unui astfel de diagnostic.

Este extrem de neobișnuit ca o scanare să nu mai arate nicio urmă de tumoră în cazul unui glioblastom, mai ales fără o intervenție chirurgicală completă. Până acum, tratamentul și rezultatele sunt cu adevărat încurajatoare, a declarat dr. Mulholland.

La doar două luni după începerea tratamentului, Ben s-a căsătorit cu partenera sa, Emily, iar în aprilie 2025 au devenit părinți pentru prima dată.

A fost o traumă imensă să aflăm că Ben, aparent sănătos, avea luni de trăit. Fără întâlnirea cu dr. Mulholland, viața noastră s-ar fi încheiat atunci. A fost o șansă incredibilă într-un context devastator, a spus Emily.

Ben, vizibil marcat dar optimist, a adăugat: Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar faptul că tratamentul a funcționat și scanările arată bine ne oferă speranță. Ne concentrăm pe a reconstrui viața pe care am crezut că am pierdut-o.

Încurajat de succesul neașteptat, dr. Mulholland a lansat un nou studiu clinic pentru pacienții recent diagnosticați cu glioblastom. 16 pacienți vor fi recrutați în cadrul proiectului finanțat de University College London, tratamentul urmând să fie administrat în cadrul facilității de cercetare a NIHR UCLH și a Spitalului Național pentru Neurologie și Neurochirurgie.

