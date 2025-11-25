Un italian s-a deghizat în mama sa decedată pentru a încasa pensia acesteia

Un bărbat italian din Borgo Virgilio, lângă Mantova, este anchetat pentru fraudă în domeniul pensiilor și ascunderea unui cadavru, după ce ar fi încercat să se deghizeze în mama sa decedată pentru a încasa pensia acesteia. Incidentul a ieșit la iveală după ce, recent, bărbatul de 56 de ani a mers la biroul primăriei pentru a reînnoi cartea de identitate a femeii, purtând perucă, machiaj și bijuterii pentru a imita stilul acesteia, notează presa internațională.

Angajatul primăriei a observat însă discrepanțe fizice, precum gâtul mai gros și mâinile care nu corespundeau vârstei, și a alertat autoritățile. Poliția a comparat fotografia oficială a decedatei cu cea a fiului său și, în urma unei percheziții la domiciliul bărbatului, a descoperit cadavrul ascuns în camera de spălat.

Primarul Francesco Aporti a declarat pentru Corriere della Sera că bărbatul „a intrat în primărie îmbrăcat ca o femeie în vârstă, cu ruj, ojă, bijuterii și cercei vintage, și cu o perucă bob brun închis. A încercat să imite vocea mamei, dar uneori i se mai strecurau note masculine”.

Potrivit presei italiene, bărbatul era un asistent medical șomer care, datorită pensiei mamei și a trei proprietăți, avea un venit anual de aproximativ 53.000 de euro.

Cazul nu este singular în Italia: în 2023, un bărbat din Verona a ascuns trupul mamei sale timp de cinci ani pentru a continua să primească pensia acesteia. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili întreaga amploare a fraudei.

