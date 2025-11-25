8.5 C
București
marți, 25 noiembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalUn italian s-a deghizat în mama sa decedată pentru a încasa pensia...

Un italian s-a deghizat în mama sa decedată pentru a încasa pensia acesteia

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Foto - Arhivă

Un bărbat italian din Borgo Virgilio, lângă Mantova, este anchetat pentru fraudă în domeniul pensiilor și ascunderea unui cadavru, după ce ar fi încercat să se deghizeze în mama sa decedată pentru a încasa pensia acesteia. Incidentul a ieșit la iveală după ce, recent, bărbatul de 56 de ani a mers la biroul primăriei pentru a reînnoi cartea de identitate a femeii, purtând perucă, machiaj și bijuterii pentru a imita stilul acesteia, notează presa internațională.

Angajatul primăriei a observat însă discrepanțe fizice, precum gâtul mai gros și mâinile care nu corespundeau vârstei, și a alertat autoritățile. Poliția a comparat fotografia oficială a decedatei cu cea a fiului său și, în urma unei percheziții la domiciliul bărbatului, a descoperit cadavrul ascuns în camera de spălat.

Primarul Francesco Aporti a declarat pentru Corriere della Sera că bărbatul „a intrat în primărie îmbrăcat ca o femeie în vârstă, cu ruj, ojă, bijuterii și cercei vintage, și cu o perucă bob brun închis. A încercat să imite vocea mamei, dar uneori i se mai strecurau note masculine”.

CITEȘTE ȘI – Trump consideră filialele Frăției Musulmane drept „organizații teroriste străine”

Potrivit presei italiene, bărbatul era un asistent medical șomer care, datorită pensiei mamei și a trei proprietăți, avea un venit anual de aproximativ 53.000 de euro.

Cazul nu este singular în Italia: în 2023, un bărbat din Verona a ascuns trupul mamei sale timp de cinci ani pentru a continua să primească pensia acesteia. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili întreaga amploare a fraudei.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Andrei Rațiu, noul lider al lui Rayo Vallecano! Românul a semnat până în 2030 și a ajuns la un salariu record în club

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Fundașul naționalei României este acum cel mai bine plătit jucător de la Rayo Vallecano, după prelungirea contractului valabil până în 2030.Andrei Rațiu trăiește cel...

VIDEO. Ucraina și Rusia lansează atacuri soldate cu victime, în timp ce negociatorii încearcă să finalizeze un acord de pace

Video Alexandru Stancu - 0
Rusia a lansat în cursul nopții un val masiv de rachete și drone asupra Kievului, atac soldat cu șase morți, au anunțat autoritățile ucrainene....

CEO-ul Nvidia critică managerii care nu adoptă AI: „Ești nebun dacă nu folosești inteligența artificială”

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a transmis un mesaj ferm angajaților săi: orice sarcină care poate fi automatizată prin inteligență artificială trebuie automatizată. Într-o întâlnire...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.