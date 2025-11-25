De către

Președintele american Donald Trump a semnat luni un ordin executiv inițiind un proces prin care filialele Frăției Musulmane din anumite țări urmează a fi desemnate drept ‘organizații teroriste străine’, relatează AFP, potrivit aljazeera.

Documentul publicat de Casa Albă subliniază că filialele Frăției Musulmane ‘din Liban, Iordania și Egipt’, țara în care a fost fondată mișcarea, ‘comit sau încurajează și sprijină campanii de violență și destabilizare care dăunează propriilor regiuni, cetățenilor americani sau intereselor americane’.

Secretarul de stat Marco Rubio și secretarul trezoreriei Scott Bessent vor fi responsabili de finalizarea procesului de desemnare.

Clasificarea drept ‘organizație teroristă străină’ permite, pe lângă presiunea politică, să se ia o serie de măsuri financiare și administrative: înghețarea activelor, interdicții de tranzacții, interdicții de intrare în Statele Unite, printre altele.

Frăția Musulmană, organizație transnațională implantată în numeroase țări, a fost mult timp principala mișcare de opoziție din Egipt, în ciuda deceniilor de represiune.

În prezent, considerată în țară drept organizație ‘teroristă’, a fost eliminată de pe scena politică în 2013, după scurta președinție de un an a unuia dintre membrii săi, Mohamed Morsi.

Mișcarea promovează o formă conservatoare de islam politic. Frăția Musulmană a fost interzisă în mai multe alte țări, printre care Arabia Saudită și, mai recent, în aprilie, în Iordania.

Ammanul a acuzat Frăția Musulmană de ‘activități susceptibile de a destabiliza țara’, în special fabricarea și stocarea de rachete și explozibili.

În Franța, președintele Emmanuel Macron a dedicat în acest an două ședințe ale consiliului de apărare și securitate națională ‘infiltrării’ Frăției Musulmane, mai scrie AFP.

