Un copil de 10 ani a fost violat de un coleg de 14 ani într-un centru social din Craiova

Un copil de 10 ani a fost violat de un coleg de 14 ani într-un centru social din Craiova

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
minor violat centru copii
Foto Facebook Pro Lider FM, 16 noiembrie 2021

Un copil de 10 ani a fost violat de un coleg de 14 ani într-un centru social în care sunt instituționalizați minori din Craiova. Polițiștii fac cercetări.

Polițiștii din Craiova au fost sesizați sâmbătă de un bărbat de 46 de ani, reprezentant al unui centru social, cu privire la faptul că în cursul aceleiași zile doi minori instituționalizați ar fi întreținut un raport sexual oral.

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit faptul că „un minor de 14 ani ar fi exercitat acte specifice unui raport sexual oral față de un alt minor, de 10 ani, la inițiativa primului, în timp ce se aflau într-un dormitor din incinta centrului”, potrivit IJP Dolj.

Minorului de 10 ani i-a fost aplicat formularul de evaluare a riscului

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru viol săvârşit asupra unui minor.

De asemenea, polițiștii i-au aplicat minorului de 10 ani formularul de evaluare a riscului, în urma căruia nu a reieșit risc iminent, totodată fiind adusă la cunoștință posibilitatea de a solicita ordin de protecție instanței de judecată.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt, iar la finalul acestora va fi propusă o soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
