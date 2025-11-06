Un bărbat de 42 de ani din Motru a fost reţinut după ce anchetatorii au găsit în locuinţele sale peste 14 kilograme de canabis, pregătite pentru vânzare. Suspectul ar fi comercializat droguri pe tot parcursul anului 2025 către consumatori din judeţul Gorj.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj au reţinut, miercuri, un bărbat de 42 de ani, suspectat că a vândut în mod repetat canabis către consumatori din judeţul Gorj pe parcursul întregului an.

În urma a patru percheziţii domiciliare desfăşurate ieri în municipiul Motru, anchetatorii au descoperit peste 14 kilograme de canabis, un dispozitiv de vidat cu seturi de pungi, bani în lei şi euro, precum şi alte probe relevante pentru dosar.

Joi, procurorii au sesizat Tribunalul Gorj cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acţiunea a fost desfăşurată împreună cu poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, cu sprijinul luptătorilor SAS Gorj, al jandarmilor şi al unui echipaj canin specializat de la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu.

