UEFA a făcut alegerea! Un arbitru de top din Premier League conduce Bosnia – România

Michael Oliver va fi la centru într-un meci cu miză uriașă pentru „tricolori”.

UEFA a anunțat oficial brigada care va oficia partida dintre Bosnia și România, programată sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica. Într-un duel decisiv pentru locul secund în grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026, la centru se va afla unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din Premier League, englezul Michael Oliver (40 de ani).

Partida va fi transmisă în direct pe Prima TV și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro, cu actualizări în timp real.

Michael Oliver, considerat un arbitru cu mare experiență pe scena internațională, va fi ajutat de conaționalii săi Stuart Burt și James Mainwaring. Decizia UEFA de a delega o brigadă engleză la această confruntare subliniază importanța deosebită a meciului, care poate influența decisiv parcursul României spre barajul pentru Mondial.

În cariera sa, Oliver a mai arbitrat patru partide în care au fost implicate echipe românești sau chiar naționala. Prima dată s-a întâmplat în 2014, la meciul FCSB – Dinamo Kiev 0-2, din faza grupelor Europa League. A urmat duelul FCSB – Rapid Viena 2-1 din 2018, apoi CFR Cluj – Steaua Roșie Belgrad 1-2 în 2021. Pe plan internațional, Oliver a condus și partida Suedia – România 2-1, jucată pe 23 martie 2019, în calificările pentru EURO 2020.

Un sezon plin pentru arbitrul englez

În actualul sezon, Michael Oliver a fost la centru în 14 partide importante, inclusiv Liverpool – Manchester United în Premier League și Barcelona – PSG în Liga Campionilor. Reputația sa de arbitru de top nu a fost însă lipsită de controverse.

Englezul s-a aflat recent în centrul unui scandal din fotbalul britanic, după ce, din postura de arbitru VAR la Manchester City – Liverpool, a anulat un gol marcat de Virgil van Dijk. Decizia a stârnit nemulțumirea clubului „cormoranilor”, iar campioana Angliei a depus o plângere oficială către Premier League.

Meciul dintre Bosnia și România este considerat de UEFA o confruntare cu grad ridicat de dificultate, iar prezența unui arbitru precum Oliver confirmă importanța și tensiunea mizei. Pentru „tricolori”, o victorie ar însemna nu doar menținerea speranței la calificare, ci și o poziție avantajoasă în urnele pentru barajul din luna martie.

