UDMR nu este de acord cu oferta lui Marcel Ciolacu. Kelemen Hunor: „Vrem Dezvoltarea şi ceva similar cu Mediul”

Vicepremierul Kelemen Hunor, preşedinte UDMR, susține că partidul pe care îl conduce nu acceptă Ministerele Energiei şi Fondurilor Europene sau Energie şi Sănătate, ci doreşte respectarea protocolului coaliţiei, şi anume Ministerul Dezvoltării şi „ceva similar cu Mediul”.

Kelemen Hunor a reacționat după ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că va propune ca UDMR să preia Ministerul Energiei și Ministerul Fondurilor Europene, la rotativa guvernamentală.

„Vineri am avut o şedinţă a Consiliului permanent, au apărut concluziile cele mai importante şi în presă, unde noi am spus următorul lucru: trebuie să respectăm protocolul, trebuie să respectăm acordul semnat, cuvântul dat şi trebuie să fie un mesaj din partea liderilor politici către societate. (…) Şi am solicitat respectarea acordului şi din partea colegilor de coaliţie, din partea PSD şi din partea PNL. Am spus că, în momentul în care am semnat acest acord, ne-am asumat răspunderea guvernării până în 2024, ne-am angajat în această guvernare cu toate forţele noastre şi am avut rezultate. Nu avem niciun motiv să spunem că în continuare nu suntem în stare să conducem Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Mediului”, a spus Kelemen Hunor, la Palatul Victoria.

El a adăugat că UDMR a acceptat un prim compromis, şi anume „comasarea sau desfiinţarea Ministerului Sportului”.

„Eu am propus să fie Autoritate Naţională de Sport, să fie totuşi o instituţie cât de cât autonomă, fiindcă anul viitor sunt Jocurile Olimpice. Şi am fost de acord să fie comasate IMM-urile la Economie, să reducem structura guvernamentală. Dar ăsta a fost primul compromis. Colegii mei mi-au dat acest mandat – să cerem respectarea acordului şi bineînţeles să existe o oarecare flexibilitate. Dacă totuşi colegii noştri din PSD şi din PNL vor discuţii, atunci rămânem cu Dezvoltarea şi ceva similar cu Mediul – putem să negociem. Vineri după-masă, seara, după ce am terminat şedinţa, l-am sunat prima dată pe domnul preşedinte Ciucă, apoi l-am sunat pe domnul preşedinte Ciolacu şi am transmis care este poziţia noastră – oferta de Energie şi MIPE sau Energie şi Sănătate a existat încă de miercuri, dacă nu mă înşel. Deci domnul Ciolacu ştia de vineri că aceste două ministere din punctul nostru de vedere nu sunt acceptabile, adică nu putem să ieşim din protocol de tot, după doi ani şi jumătate să spunem ce? Că nu am fost în stare să conducem cele două ministere sau care ar fi argumentul cu care noi ar trebui să acceptăm să lucrăm la impuse, în condiţiile în care chiar dânsul l-a lăudat pe Cseke Attila de mai multe ori”, a explicat liderul UDMR.

