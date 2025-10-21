Cea mai intens atacată a fost regiunea Rostov, unde au fost doborâte 34 de drone

Forțele ucrainene au desfășurat în noaptea de luni spre marți un atac de amploare cu drone asupra mai multor regiuni ale Rusiei, vizând în special zona Rostov, potrivit Ministerului rus al Apărării. Autoritățile de la Moscova afirmă că sistemele de apărare aeriană au interceptat și doborât toate cele 55 de drone lansate, însă mai multe localități au suferit pagube materiale, iar două persoane au fost rănite.

„În timpul nopții, forțele noastre antiaeriene au distrus 55 de drone de tip aripă fixă, lansate de armata ucraineană”, a anunțat Ministerul rus într-un comunicat preluat de Reuters și Kyiv Independent.

Cea mai intens atacată a fost regiunea Rostov, unde au fost doborâte 34 de drone. În urma exploziei resturilor căzute, o clădire de locuințe, o clinică medicală, mai multe magazine și case particulare au fost avariate. În Rostov-pe-Don, un bărbat a fost rănit ușor, iar în localitatea Bataysk, locuitorii unui imobil au fost evacuați temporar, până la verificarea siguranței structurale a clădirii.

Atacuri au fost raportate și în regiunea Briansk, unde trei autoturisme și două blocuri de apartamente au fost avariate în orașul Klintsy. Guvernatorul local, Aleksandr Bogomaz, a transmis că un adolescent de 14 ani a fost rănit ușor, primind îngrijiri medicale la fața locului.

Potrivit Kyiv Independent, aceste operațiuni fac parte din strategia Ucrainei de a afecta infrastructura militară și logistică a Rusiei, inclusiv în zone aflate departe de front, în încercarea de a limita capacitatea Moscovei de a susține ofensiva în curs.

