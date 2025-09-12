Ministerul rus al Apărării a anunțat vineri că a doborât 221 de drone ucrainene, într-un atac aerian masiv produs în noaptea de joi spre vineri. Este unul dintre cele mai ample atacuri de acest tip de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Dintre aparatele de zbor interceptate interceptate de Rusia, nouă au fost semnalate în regiunea Moscovei, iar 28 în zona Sankt-Petersburg.

În portul Primorsk, la Marea Baltică, o navă rusească a luat foc în urma atacului. Guvernatorul Aleksandr Drojdenko a precizat pe Telegram că incendiul a fost stins și că nu există riscul unei scurgeri de petrol.

Dronele, tactică frecventă a Ucrainei

Atacurile cu drone asupra teritoriului rus au devenit o strategie obișnuită pentru Kiev, cu accent pe infrastructura petrolieră.

Totuși, peste 200 de drone doborâte într-o singură noapte reprezintă o escaladare majoră, depășind cu mult atacurile anterioare, care vizau de regulă câteva zeci de aparate.

Tensiuni crescute înaintea manevrelor Zapad-2025

Acțiunea survine la doar două zile după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, stat membru NATO, incident ce a determinat Polonia, Lituania și Letonia să își întărească securitatea și să restricționeze traficul aerian.

Totodată, atacul are loc în ajunul exercițiilor militare comune dintre Rusia și Belarus, cunoscute sub numele de Zapad-2025, lansate vineri în apropiere de Minsk.

Este prima ediție de la începutul conflictului din Ucraina. Cea precedentă, în 2021, a mobilizat aproximativ 200.000 de soldați ruși, cu câteva luni înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

