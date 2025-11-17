Ucraina are nevoie de 70 de miliarde de euro în 2026, afirmă UE în contextul dezbaterilor aprinse privind finanțarea

Ucraina va avea nevoie de peste 70 de miliarde de euro (81 miliarde de dolari) în ajutor financiar suplimentar în 2026 pentru a se apăra și pentru a asigura funcționarea guvernului, pe măsură ce războiul declanșat de Rusia continuă, a anunțat luni Uniunea Europeană, notează AFP.

Comisia Europeană a detaliat nevoile Kievului într-un document transmis statelor membre, în contextul în care cele 27 de țări membre dezbat utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța un nou împrumut destinat acoperirii găurilor iminente din bugetul Ucrainei.

„Scara deficitului de finanțare al Ucrainei este semnificativă”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o scrisoare anexată documentului, prezentând opțiunile de finanțare și îndemnând statele membre să „aleagă rapid” o cale de urmat.

Potrivit proiecțiilor Fondului Monetar Internațional, bazate pe scenariul în care războiul se încheie până la sfârșitul anului viitor, Bruxelles estimează că nevoile Ucrainei vor depăși 70 de miliarde de euro în 2026 și 64 de miliarde în 2027.

Ucraina poate acoperi singură doar aproximativ jumătate din necesarul său militar pentru anul viitor, evaluat la 103 miliarde de euro. Aceasta lasă un deficit de 52 de miliarde de euro pentru sprijinul apărării și alte 20 de miliarde pentru asistență macro-financiară – un total de 72 de miliarde de euro – care trebuie asigurat de aliați.

Responsabilitatea principală pentru găsirea acestor fonduri revine UE, întrucât Statele Unite, sub președinția lui Donald Trump, și-au redus semnificativ finanțarea pentru Ucraina.

Comisia Europeană a propus utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse pentru a crea un „împrumut de despăgubire” de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina. Această propunere se confruntă însă cu opoziția Belgiei, unde se află majoritatea banilor, care se teme de posibile repercusiuni juridice din partea Moscovei.

Documentul Comisiei listează două alternative: prima presupune ca statele membre să acorde granturi Ucrainei, folosind flexibilitatea bugetului central al blocului pentru a le susține; a doua presupune împrumutarea comună a banilor.

„Nu există opțiuni ușoare. Dar aceasta reflectă atât amploarea provocării, cât și caracterul istoric al responsabilităților Europei într-un moment critic pentru Ucraina. Europa nu își poate permite paralizia, fie prin ezitare, fie prin căutarea unor soluții perfecte sau simple, care nu există”, se arată în document.

Deși documentul nu precizează o preferință, Ursula von der Leyen a declarat săptămâna trecută că utilizarea activelor rusești înghețate este „cea mai eficientă modalitate” de a finanța Ucraina.

Oficiali și diplomați ai UE au avertizat că alternativele ar genera costuri mai mari pentru statele membre, într-un moment în care bugetele naționale sunt deja sub presiune. Comisia speră ca un acord să fie atins în cadrul reuniunii liderilor UE din decembrie.

Pentru a reduce rezervele Belgiei, Ursula von der Leyen a avut săptămâna trecută discuții cu premierul belgian Bart De Wever.

