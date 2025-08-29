De către

Potrivit prognozei publicate vineri de meteorologi pentru următoarele patru săptămâni, prima parte a lunii septembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă.

În intervalul 1–8 septembrie, valorile termice vor depăși mediile climatologice în toată țara, cu accent în regiunile sudice.

Precipitațiile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, transmite ANM.

Săptămâna 8 – 15 septembrie

În a doua săptămână a lunii, sudul României va înregistra în continuare temperaturi ușor peste normal.

În restul regiunilor, valorile vor fi apropiate de cele specifice. Ploile vor fi mai frecvente local în centrul și nord-estul țării, unde se așteaptă cantități ușor excedentare.

Săptămâna 15 – 22 septembrie

În intervalul 15–22 septembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de normalul perioadei la nivel național.

Regimul pluviometric va fi ușor peste normal în zonele montane și, local, în regiunile centrale, iar în rest va rămâne în limite obișnuite.

Săptămâna 22 – 29 septembrie

Ultima săptămână din septembrie aduce temperaturi medii normale pentru acest interval.

Precipitațiile estimate se vor situa și ele la niveluri apropiate de mediile climatologice pe ansamblul țării.

