U-BT Cluj-Napoca, revenire electrizantă în sfertul 3, dar înfrângere cu Hapoel Ierusalim!

Campioana României a pierdut derby-ul grupei A din EuroCup, 89-101, după un meci cu multe răsturnări de situație.

U-BT Cluj-Napoca a cedat pe teren propriu în etapa a 8-a din BKT EuroCup, scor 89-101, în fața lui Hapoel Ierusalim, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale grupei A. Deși formația lui Mihai Silvășan a reușit o revenire spectaculoasă în sfertul al treilea, avantajul nu a putut fi menținut în ultimele minute, iar bilanțul clujenilor devine 4 victorii și 4 înfrângeri.

Meciul a doborât recordul de asistență al sezonului în BTarena: 8.327 de spectatori, într-o ambianță de derby european.

Întâlnirea dintre cele două echipe, cele mai ofensive din întreaga competiție, a început însă cu un prim sfert dominat categoric de oaspeți. Hapoel Ierusalim a marcat 38 de puncte în primele 10 minute, profitând de problemele defensive ale ardelenilor și de intrarea rapidă a pivotului Dusan Miletic în zona de faulturi.

Sfertul secund a adus echilibru, dar și numeroase decizii de arbitraj contestate de fani. Silvășan a improvizat o formulă fără pivot, iar aceasta avea să ofere rezultate imediat după pauză.

Sfertul 3, revenire de manual pentru ardeleni

După pauză, BTarena s-a transformat într-un adevărat „vulcan”. Saulius Kulvietis a reușit mai multe coșuri de trei puncte, apărarea a devenit mult mai agresivă, iar U-BT Cluj-Napoca a întors meciul în aplauzele întregii săli.

La finalul sfertului al treilea, ardelenii câștigaseră secvența cu 32-18 și conduceau cu 75-76.

Din păcate pentru gazde, în actul decisiv experiența lui Hapoel și accidentarea lui Jared Harper s-au combinat cu lipsa de inspirație a clujenilor în ofensivă. Anthony Lamb a preluat responsabilitatea pentru israelieni și a readus avantajul. Darron Russell, vedeta U-BT, a continuat prestația modestă, iar formația lui Silvășan a pierdut ritmul în ultimele minute.

Hapoel Ierusalim s-a impus cu 101-89, după ce a profitat de erorile ofensive ale ardelenilor și a controlat finalul confruntării.

Liderii U-BT au fost Mitch Creek (26 de puncte), Saulius Kulvietis (18) și Darron Russell (15). Pentru Hapoel, Anthony Lamb (17), Jared Harper (16), Cassius Winston (16) și Khadeen Carrington (11) au fost decisivi.

Un meci intens, un public extraordinar, dar și o lecție pentru ardeleni înaintea etapelor decisive din EuroCup.

