Turcia spune că declarațiile lui Netanyahu privind „genocidul” armean reprezintă o încercare de a distrage atenția de la Gaza

Ministerul de Externe al Turciei l-a criticat dur miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru declarațiile sale prin care a recunoscut ‘genocidul’ armean, acuzându-l că încearcă să acopere vărsarea de sânge din Gaza, scrie AFP.

„Declarația lui Netanyahu cu privire la evenimentele din 1915 este o încercare de a exploata tragediile trecutului în scopuri politice. Netanyahu… încearcă să ascundă crimele pe care el și guvernul său le-au comis”, se arată în comunicatul MAE turc

