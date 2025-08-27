Evenimentul readuce în prim-plan controversele privind protecția civililor și jurnaliștilor în zonele de conflict intens

Armata israeliană a explicat că atacul de luni asupra spitalului Nasser din Khan Yunes, în sudul Fâșiei Gaza, soldat cu 20 de morți, a vizat o cameră de supraveghere aparținând grupării Hamas, informează AFP, preluată de Agerpres. Într-un comunicat, forțele israeliene susțin că soldații „au identificat o cameră plasată de Hamas în incinta spitalului, folosită pentru a monitoriza mișcările trupelor și a coordona atacuri teroriste”, iar lovitura a fost „pentru a elimina această amenințare”.

În cadrul operațiunii au fost uciși șase membri ai Hamas, conform armatei, care a publicat și numele acestora, precizând că niciunul nu corespunde jurnaliștilor decedați în incident. Șeful Statului Major a ordonat continuarea anchetei pentru a analiza „procesul decizional pe teren” și „tipul armelor folosite”.

Atacul a constat într-o primă lovitură cu dronă, urmată de un bombardament aerian, chiar în momentul în care răniții erau evacuați. Un clip difuzat de Alghad TV arată personal medical și jurnaliști loviți, în timp ce încercau să salveze victimele atacului inițial. Potrivit BBC, lovitura a fost „double tap”, o dublă lovitură menită să maximizeze victimele, tactică controversată care a afectat grav jurnaliștii aflați pe teren.

Incidentul a stârnit condamnări internaționale. Președintele francez Emmanuel Macron a calificat atacul drept „intolerabil”, iar ministrul britanic de externe, David Lammy, s-a declarat „îngrozit”. Grupuri pentru libertatea presei au cerut anchete urgente, iar președintele american, Donald Trump a spus că „nu este mulțumit” de atac și a subliniat necesitatea încheierii conflictului.

