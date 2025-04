Trupa britanică Uriah Heep vine în România, la Danube Rock Revolution

Danube Rock Revolution se alătură festivalurilor de top din România, aducând la Galați o experiență unică în muzica rock. Între 21 și 24 august 2025, Stadionul „Nicolae Rainea” din Galați va găzdui prima ediție a acestui eveniment, care își propune să atragă aproximativ 50.000 de participanți în cele patru zile de muzică, energie și cultură urbană.

Poate ultimul turneul al trupei Uriah Heep

Festivalul promite să ofere o experiență completă, care va include nu doar concerte live, dar și susținerea producătorilor locali, promovarea turismului regional și o atmosferă vibrantă de celebrare a muzicii și tradițiilor.

Printre cele mai așteptate momente ale festivalului se numără concertul legendarilor Uriah Heep. Trupa britanică este în turneul său de adio, iar concertul din Galați ar putea fi ultima lor apariție în România. Fanii rock-ului vor avea ocazia să trăiască un moment istoric, având astfel șansa de a asista la un show unic al uneia dintre cele mai importante trupe de rock din toate timpurile.

Alături de Uriah Heep, scena festivalului va vibra sub energia unora dintre cele mai cunoscute trupe de rock: Trooper, Dirty Shirt, Bucovina, Iris, Kempes, Altar, Om la lună, One Night Stand, E-an-na, Cin5i, The Southern Cockroaches, Jack of all Trades, Masterpiece, New Jersey, Hollywood Rose, The Rock, JAXCORE, Adelina Riff, Over Band, și alții.

Danube Rock Revolution nu este doar despre muzică, ci și despre sprijinirea tinerelor talente și crearea unei platforme pentru viitorul scenei muzicale românești. Tinerii artiști din școlile de muzică locale vor avea ocazia să urce pe scena festivalului, fiind premiați pentru talentul și dedicarea lor. Astfel, festivalul devine un incubator pentru noile generații de muzicieni din România.

Pe lângă muzică, festivalul va include o zonă dedicată motoarelor, realizată în colaborare cu peste 20 de cluburi moto din România. Publicul va putea admira motociclete inedite, va putea participa la test drive-uri și va avea șansa de a câștiga o motocicletă printr-o tombolă specială.

Festivalul va pune un accent deosebit pe susținerea producătorilor locali. O zonă dedicată va promova preparate tradiționale, băuturi artizanale și produse din regiune, contribuind astfel la dezvoltarea economică locală și la conservarea identității culturale a zonei.

Totodată, prin inițiativa „Visit Galați”, participanții sunt invitați să exploreze orașul și să descopere atracțiile sale. De la monumente istorice și muzee, până la plimbări pe malul Dunării, festivalul devine un ambasador al turismului local și o oportunitate de a încuraja vizitarea acestui oraș cu o istorie bogată și un potențial deosebit.

