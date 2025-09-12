Trump, huiduit și ovaționat! Președintele SUA a împărțit publicul la Yankee Stadium

Liderul american a asistat la meciul dintre Yankees și Tigers, în memoria victimelor de la 11 septembrie.

Donald Trump a fost prezent pe 11 septembrie la Yankee Stadium, unde a urmărit partida dintre New York Yankees și Detroit Tigers, prilejuită de comemorarea a 24 de ani de la atacurile teroriste din 2001. În aceeași zi, președintele vizitase și Pentagonul, înainte de a ajunge la meciul de baseball.

Înaintea partidei, Trump a intrat în vestiarul echipei gazdă și a discutat cu jucătorii și antrenorul Aaron Boone. Vedeta Aaron Judge a descris momentul drept „un moment suprarealist”, menționând că vizita președintelui i-a motivat pe sportivi și le-a oferit încredere.

Ulterior, liderul american a urmărit partida din boxa familiei Steinbrenner, proprietarii clubului, unde a fost întâmpinat cu reacții mixte: ovații și huiduieli deopotrivă.

Reacții împărțite, între aplauze și proteste

În timpul intonării imnului național, atunci când Trump a apărut pe ecranele arenei, publicul a reacționat cu aplauze și fluierături în același timp. O situație similară s-a repetat și atunci când a fost anunțată oficial prezența sa. În tribune s-au auzit atât scandări „Hail to the Chief”, cât și proteste sonore.

Președintele s-a arătat însă relaxat: a zâmbit, a aplaudat și a ridicat pumnul în semn de salut, încurajat de mulți dintre spectatori care au scandat „USA! USA!”.

Înainte de start, s-a ținut și un moment de reculegere pentru activistul Charlie Kirk, recent ucis, cunoscut admirator al lui Trump. În discursul său, președintele a subliniat responsabilitatea celor care „servesc țara” și „comunitățile noastre”.

Trump a avut parte de reacții similare și la finala US Open, unde fusese întâmpinat tot cu huiduieli și aplauze.

Comparat de istorici cu Richard Nixon, Donald Trump este considerat unul dintre cei mai activi președinți americani pe stadioane, folosind frecvent sportul ca scenă politică. De la Super Bowl și Daytona 500 până la UFC și competiții de tenis, Trump a ales sportul ca mijloc de a se conecta direct cu publicul.

