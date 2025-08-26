Trump a recunoscut că Putin nu vrea să-l întâlnească pe Zelenski, pentru că nu-l place

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu a discutat detalii privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, dar a subliniat că Washingtonul va continua să sprijine Kievul.

Potrivit Reuters, chestiunea garanţiilor rămâne una dintre principalele piedici în încercarea de a pune capăt conflictului declanşat de Rusia. În cadrul întrevederii din 15 august, desfăşurat[ în Alaska, Trump şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, au abordat şi tema reducerii arsenalului nuclear al celor două puteri, odată ce războiul va fi încheiat. „Există prea multă putere concentrată acolo. Am vorbit despre asta, dar prioritatea rămâne oprirea războiului”, a spus Trump în faţa jurnaliştilor de la Casa Albă.

Întrebat de ce Putin refuză să negocieze direct cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderul american a replicat: „Pentru că nu-l place”.

După întâlnirile succesive cu Putin, Zelenski şi oficialii europeni, Trump i-a încredinţat secretarului de stat Marco Rubio misiunea de a coordona discuţiile internaţionale, privind eventualele garanţii de securitate pentru Ucraina. Rubio a purtat deja primele convorbiri cu mai mulţi parteneri din Europa.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube