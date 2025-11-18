Președintele american Donald Trump a negat marți orice conflict de interese legat de afacerile derulate de membri ai familiei sale în Arabia Saudită, relatează AFP.

‘Nu am nicio legătură cu afacerile familiei mele. Le-am abandonat’, a afirmat președintele SUA, când a fost întrebat despre acest lucru de un reporter în Biroul Oval în timp ce îl primea pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman.

‘Ceea ce face familia mea este foarte bine. Fac afaceri peste tot. Au făcut foarte puțin cu Arabia Saudită. De fapt, sunt sigur că ar putea face mai mult, și tot ceea ce au făcut a fost foarte bine’, a adăugat el.

În același timp, la începutul întâlnirii lor de la Casa Albă, Trump a lăudat performanța ‘incredibilă’ a prințului moștenitor saudit în materie de drepturile omului.

‘Astăzi avem aici, în Biroul Oval, un om extrem de respectat, un prieten de lungă durată, un prieten foarte bun. Sunt foarte mândru de munca pe care a depus-o. Ceea ce a făcut este incredibil, atât în ceea ce privește drepturile omului, cât și în legătură cu orice altceva’, a declarat președintele SUA alături de Mohammed bin Salman.

În contextul întâlnirii, întrebat despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, Trump a declarat că acesta a fost ‘o persoană extrem de controversată’, dar că prințul moștenitor saudit ‘nu știa nimic despre asta’.

‘Este dureros și este o greșeală uriașă și facem tot ce putem pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla niciodată’, a declarat Mohammed bin Salman.

Promisiune de 1000 miliarde de dolari pentru investiții în SUA

În ceea ce îl privește, prințul moștenitor saudit i-a promis liderului de la Casa Albă o investiție de 1.000 de miliarde de dolari.

‘Credem în viitorul Americii. Cred, domnule președinte, că astăzi și mâine putem anunța că vom crește aceste 600 de miliarde de dolari la aproape 1.000 de miliarde de dolari pentru investiții’, a declarat el în Biroul Oval, un gest salutat de președintele american.

În altă ordine de idei, Mohammed bin Salman a spus că dorește să lucreze pentru recunoașterea Israelului ‘cât mai curând posibil’.

‘Vrem să fim parte a Acordurilor Abraham. Dar vrem, de asemenea, să ne asigurăm că drumul către o soluție cu două state este clar trasat’, a declarat liderul saudit în Biroul Oval alături de președintele Donald Trump.

El a adăugat că a avut ‘o discuție constructivă’ pe această temă cu Trump și că ‘vom lucra la aceasta pentru a ne asigura că putem crea condițiile potrivite cât mai curând posibil pentru a realiza acest lucru’.

